أمانة جدة لـ"سبق": الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة لحماية المواطن والمقيم
تنفيذ 85,736 جولة منذ بداية تنفيذ الإجراءات الاحترازية
أكدت أمانة محافظة جدة في تصريح خاص لـ"سبق" أنه إشارة إلى ما نشر بصحيفة "سبق" تحت عنوان: "مقاهي جدة تستخدم الأبواب الخلفية لدخول زبائنها ضاربة بقرار البلديات عرض الحائط " استمرار الحملات الرقابية الصباحية والمسائيةعلى مدار 24 ساعة
وأضافت الأمانة أن هذه الحملات نفذها مراقبو الإدارات البلدية الفرعية والمختصة في أمانة محافظة جدة لمتابعة كافة المنشآت الصحية والغذائية بالمحافظة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والاحترازات اللازمة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد والمحافظة على روادها وصحة المستهلكين من المواطنين والمقيمين.
وأفادت أنه منذ تطبيق الإجراءات الاحترافية فقد تم القيام بجولات رقابية بلغت 85,736 جولة تم خلالها رصد 4746 مخالفة تتعلق بالإجراءات الاحترازية، كما تم رصد 4816 مخالفة بلدية وإصدار 10,393 شهادة صحية.
أمانة جدة لـ"سبق": الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة لحماية المواطن والمقيم
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-08-10
أكدت أمانة محافظة جدة في تصريح خاص لـ"سبق" أنه إشارة إلى ما نشر بصحيفة "سبق" تحت عنوان: "مقاهي جدة تستخدم الأبواب الخلفية لدخول زبائنها ضاربة بقرار البلديات عرض الحائط " استمرار الحملات الرقابية الصباحية والمسائيةعلى مدار 24 ساعة
وأضافت الأمانة أن هذه الحملات نفذها مراقبو الإدارات البلدية الفرعية والمختصة في أمانة محافظة جدة لمتابعة كافة المنشآت الصحية والغذائية بالمحافظة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والاحترازات اللازمة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد والمحافظة على روادها وصحة المستهلكين من المواطنين والمقيمين.
وأفادت أنه منذ تطبيق الإجراءات الاحترافية فقد تم القيام بجولات رقابية بلغت 85,736 جولة تم خلالها رصد 4746 مخالفة تتعلق بالإجراءات الاحترازية، كما تم رصد 4816 مخالفة بلدية وإصدار 10,393 شهادة صحية.
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
04:20 PM
أمانة جدة لـ"سبق": الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة لحماية المواطن والمقيم
تنفيذ 85,736 جولة منذ بداية تنفيذ الإجراءات الاحترازية
أكدت أمانة محافظة جدة في تصريح خاص لـ"سبق" أنه إشارة إلى ما نشر بصحيفة "سبق" تحت عنوان: "مقاهي جدة تستخدم الأبواب الخلفية لدخول زبائنها ضاربة بقرار البلديات عرض الحائط " استمرار الحملات الرقابية الصباحية والمسائيةعلى مدار 24 ساعة
وأضافت الأمانة أن هذه الحملات نفذها مراقبو الإدارات البلدية الفرعية والمختصة في أمانة محافظة جدة لمتابعة كافة المنشآت الصحية والغذائية بالمحافظة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والاحترازات اللازمة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد والمحافظة على روادها وصحة المستهلكين من المواطنين والمقيمين.
وأفادت أنه منذ تطبيق الإجراءات الاحترافية فقد تم القيام بجولات رقابية بلغت 85,736 جولة تم خلالها رصد 4746 مخالفة تتعلق بالإجراءات الاحترازية، كما تم رصد 4816 مخالفة بلدية وإصدار 10,393 شهادة صحية.