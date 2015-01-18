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شرطة المدينة تطيح بشخصَيْن اعتديا على مواطن وسلبا منه 280 ألف ريال

جرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي قبضت على مواطنَيْن؛ اعتديا بالضرب على مواطن أمام منزله، وسلباه مبلغ (280,000) ريال تحت التهديد بسلاح أبيض، وضُبط بحوزتهما المبلغ المسروق، وجرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.

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شرطة المدينة تطيح بشخصَيْن اعتديا على مواطن وسلبا منه 280 ألف ريال
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي قبضت على مواطنَيْن؛ اعتديا بالضرب على مواطن أمام منزله، وسلباه مبلغ (280,000) ريال تحت التهديد بسلاح أبيض، وضُبط بحوزتهما المبلغ المسروق، وجرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
08:11 PM

شرطة المدينة تطيح بشخصَيْن اعتديا على مواطن وسلبا منه 280 ألف ريال

جرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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2,091

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي قبضت على مواطنَيْن؛ اعتديا بالضرب على مواطن أمام منزله، وسلباه مبلغ (280,000) ريال تحت التهديد بسلاح أبيض، وضُبط بحوزتهما المبلغ المسروق، وجرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.

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