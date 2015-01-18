صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي قبضت على مواطنَيْن؛ اعتديا بالضرب على مواطن أمام منزله، وسلباه مبلغ (280,000) ريال تحت التهديد بسلاح أبيض، وضُبط بحوزتهما المبلغ المسروق، وجرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.
شرطة المدينة تطيح بشخصَيْن اعتديا على مواطن وسلبا منه 280 ألف ريال
جرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي قبضت على مواطنَيْن؛ اعتديا بالضرب على مواطن أمام منزله، وسلباه مبلغ (280,000) ريال تحت التهديد بسلاح أبيض، وضُبط بحوزتهما المبلغ المسروق، وجرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.
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شرطة المدينة تطيح بشخصَيْن اعتديا على مواطن وسلبا منه 280 ألف ريالوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-18
18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
08:11 PM
شرطة المدينة تطيح بشخصَيْن اعتديا على مواطن وسلبا منه 280 ألف ريال
جرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي قبضت على مواطنَيْن؛ اعتديا بالضرب على مواطن أمام منزله، وسلباه مبلغ (280,000) ريال تحت التهديد بسلاح أبيض، وضُبط بحوزتهما المبلغ المسروق، وجرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.
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