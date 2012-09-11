نتائج مخيبة للمنتخبات العربية في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية

أسدل اليوم الستار عن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، حيث جاءت نتائج أغلب المنتخبات العربية مخيبة للآمال ، باستثناء منتخبي الإمارات والبحرين اللذين تمكنا من الفوز خارج قواعدهما.

المجموعة الأولى

حقق منتخب الصين بداية قوية بعدما تغلب خارج أرضه على المالديف 5-0 يوم الثلاثاء على استاد الوطني في مالي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها فوز الفلبين على غوام 4-1 على استاد اتحاد غوام لكرة القدم في غوام.

وتصدر منتخب الصين ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام سوريا والمالديف والفلبين، في حين بقي رصيد غوام خاليًا من النقاط.

المجموعة الثانية

حسمت أستراليا مباراتها خارج أرضها بالفوز على الكويت بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على استاد نادي الكويت في الكويت.

استعاد منتخب نيبال توازنه بعدما حقق الفوز خارج ملعبه على الصين تايبيه 2-0 يوم الثلاثاء على استاد بلدية تايبيه في تايبيه، في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها.

المجموعة الثالثة

خطف منتخب البحرين فوزًا صعبًا خارج ملعبه على كمبوديا بنتيجة 1-0 على استاد الوطني الأولمبي في فنوم بينه، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها فوز إيران خارج ملعبها على هونغ كونغ 2-0 على استاد هونغ كونغ في هونغ كونغ.

وتصدرت البحرين ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط من مباراة واحدة لإيران، ونقطة لكل من العراق وكمبوديا وهونغ كونغ.

المجموعة الرابعة

حقق منتخب اليمن نتيجة تاريخية بعدما تعادل مع السعودية 2-2 على استاد البحرين الوطني في المنامة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها خسارة المنتخب الفلسطيني من مستضيفه السنغافوري 1-2 على استاد جالان بيسار في سنغافورة.

وتصدر منتخب سنغافورة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لفلسطين ونقطتين لليمن ونقطة من مباراة واحدة للسعودية ولا شيء لأوزبكستان.

المجموعة الخامسة

سقط منتخب قطر بطل آسيا 2019، في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه الهندي على استاد جاسم بن حمد في الدوحة.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها فوز منتخب أفغانستان على بنغلاديش 1-0 على استاد الجمهورية المركزي في دوشانبي.

وحافظ منتخب قطر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لكل من عمان التي لعبت مباراة واحدة وأفغانستان ونقطة للهند ولا شيء لبنغلاديش.

المجموعة السادسة

فاز منتخب اليابان خارج ملعبه على ميانمار 2-0 على استاد ثوونا في يانغون، وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها فوز طاجيكستان على منغوليا 1-0 على استاد الاتحاد المنغولي لكرة القدم في أولان باتار.

وانفرد منتخب طاجيكستان في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لكل من اليابان التي لعبت مباراة واحدة ومنغوليا، في حين بقي رصيد ميانمار وقرغيزستان خاليًا من النقاط.

المجموعة السابعة

قاد علي مبخوت منتخب بلاده الإمارات إلى بداية قوية في التصفيات المزدوجة بتسجيله ثنائية الفوز على مضيفته ماليزيا 2-1 الثلاثاء في كوالالمبور ضمن المجموعة السابعة.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، فوز منتخب تايلاند خارج ملعبه على إندونيسيا 3-0 يوم الثلاثاء على استاد غيلورا بونغ كارنو في جاكرتا.

وتصدرت تايلاند ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط للإمارات التي لعبت مباراة واحدة وماليزيا، ونقطة لفيتنام، في حين بقي رصيد إندونيسيا خاليًا من النقاط.

المجموعة الثامنة

تصدرت كوريا الشمالية مجموعتها الثامنة عقب فوز متواضع على مضيفتها سيريلانكا بهدف دون رد ، لترفع رصيدها إلى ست نقاط على استاد مضمار كولومبو في كولومبو.

وتجنبت كوريا الجنوبية مفاجأة من مضيفتها تركمانستان وغلبتها بثنائية نظيفة على استاد كوبيتداغ في عشق أباد.

وانفرد منتخب كوريا الشمالية في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لكل من كوريا الجنوبية التي لعبت مباراة واحدة وتركمانستان، في حين ما زال رصيد لبنان وسريلانكا خاليًا من النقاط.