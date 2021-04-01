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فتِّشْ عن المرض النفسي.. فريق طبي بأبها يُنقذ مَعِدة مريضة من كيس شعر!

حضرت تعاني آلامًا حادة وانتفاخًا في البطن مما استلزم التنويم ومن ثم عملية

تَمَكّن فريق طبي بمستشفى أبها الخاص العالمي، من سحب كيس من الشعر من معدة مريضة كانت تعاني من آلام شديدة وانتفاخ في البطن؛ بسبب كتلة من تجمع؛ حيث أجرى الفريق الطبي العملية بقيادة استشاري جراحات السمنة وجراحات القولون المستقيم بمستشفى أبها الخاص العالمي الدكتور عبدالله دلبوح، والتي تم خلالها إزالة كتلة يزيد حجمها على 25سم من الشعر الذي ابتعلته بسبب اعتلالات نفسية.

من جهته، أكد الدكتور عبدالله دلبوح، أن المريضة البالغة من العمر 27 عامًا حضرت للعيادة وهي تعاني آلامًا حادة وانتفاخًا في البطن، وبعد عمل الفحوصات اللازمة تم اكتشاف كتلة داخل المعدة.. وبعد أخذ التاريخ المرضي للمريضة تم اكتشاف أنها تعاني من اعتلال نفسي يجعلها تأكل شعرها، وهذه هي المرة الثانية التي تتم فيها إزالة هذه الكتلة.

وأضاف: "تم تنويم المريضة وعمل عملية فتح المعدة، واستخراج الكتلة، ومعالجة الحالة ولله الحمد".

وأشار "دلبوح" إلى أن مثل هذه الحالات ترجع إلى أمراض نفسية تستدعي مراجعة العيادة النفسية؛ مما يتطلب العلاج المناسب لها لضمان عدم تكرار معاناتها مع مثل هذه الحالة؛ مؤكدًا كفاءة الفريق الطبي الذي استطاع إنجاز المهمة ولله الحمد بكل سلام، وإنهاء معاناة المريضة وخروجها بصحة وعافية على الرغم من كونها من العمليات الغريبة التي لا تتكرر إلا نادرًا؛ ولكن تم التعامل معها بكل مهنية.

فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فتِّشْ عن المرض النفسي.. فريق طبي بأبها يُنقذ مَعِدة مريضة من كيس شعر!
سبق

تَمَكّن فريق طبي بمستشفى أبها الخاص العالمي، من سحب كيس من الشعر من معدة مريضة كانت تعاني من آلام شديدة وانتفاخ في البطن؛ بسبب كتلة من تجمع؛ حيث أجرى الفريق الطبي العملية بقيادة استشاري جراحات السمنة وجراحات القولون المستقيم بمستشفى أبها الخاص العالمي الدكتور عبدالله دلبوح، والتي تم خلالها إزالة كتلة يزيد حجمها على 25سم من الشعر الذي ابتعلته بسبب اعتلالات نفسية.

من جهته، أكد الدكتور عبدالله دلبوح، أن المريضة البالغة من العمر 27 عامًا حضرت للعيادة وهي تعاني آلامًا حادة وانتفاخًا في البطن، وبعد عمل الفحوصات اللازمة تم اكتشاف كتلة داخل المعدة.. وبعد أخذ التاريخ المرضي للمريضة تم اكتشاف أنها تعاني من اعتلال نفسي يجعلها تأكل شعرها، وهذه هي المرة الثانية التي تتم فيها إزالة هذه الكتلة.

وأضاف: "تم تنويم المريضة وعمل عملية فتح المعدة، واستخراج الكتلة، ومعالجة الحالة ولله الحمد".

وأشار "دلبوح" إلى أن مثل هذه الحالات ترجع إلى أمراض نفسية تستدعي مراجعة العيادة النفسية؛ مما يتطلب العلاج المناسب لها لضمان عدم تكرار معاناتها مع مثل هذه الحالة؛ مؤكدًا كفاءة الفريق الطبي الذي استطاع إنجاز المهمة ولله الحمد بكل سلام، وإنهاء معاناة المريضة وخروجها بصحة وعافية على الرغم من كونها من العمليات الغريبة التي لا تتكرر إلا نادرًا؛ ولكن تم التعامل معها بكل مهنية.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
10:59 AM

فتِّشْ عن المرض النفسي.. فريق طبي بأبها يُنقذ مَعِدة مريضة من كيس شعر!

حضرت تعاني آلامًا حادة وانتفاخًا في البطن مما استلزم التنويم ومن ثم عملية

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رائد القرفي - أبها
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تَمَكّن فريق طبي بمستشفى أبها الخاص العالمي، من سحب كيس من الشعر من معدة مريضة كانت تعاني من آلام شديدة وانتفاخ في البطن؛ بسبب كتلة من تجمع؛ حيث أجرى الفريق الطبي العملية بقيادة استشاري جراحات السمنة وجراحات القولون المستقيم بمستشفى أبها الخاص العالمي الدكتور عبدالله دلبوح، والتي تم خلالها إزالة كتلة يزيد حجمها على 25سم من الشعر الذي ابتعلته بسبب اعتلالات نفسية.

من جهته، أكد الدكتور عبدالله دلبوح، أن المريضة البالغة من العمر 27 عامًا حضرت للعيادة وهي تعاني آلامًا حادة وانتفاخًا في البطن، وبعد عمل الفحوصات اللازمة تم اكتشاف كتلة داخل المعدة.. وبعد أخذ التاريخ المرضي للمريضة تم اكتشاف أنها تعاني من اعتلال نفسي يجعلها تأكل شعرها، وهذه هي المرة الثانية التي تتم فيها إزالة هذه الكتلة.

وأضاف: "تم تنويم المريضة وعمل عملية فتح المعدة، واستخراج الكتلة، ومعالجة الحالة ولله الحمد".

وأشار "دلبوح" إلى أن مثل هذه الحالات ترجع إلى أمراض نفسية تستدعي مراجعة العيادة النفسية؛ مما يتطلب العلاج المناسب لها لضمان عدم تكرار معاناتها مع مثل هذه الحالة؛ مؤكدًا كفاءة الفريق الطبي الذي استطاع إنجاز المهمة ولله الحمد بكل سلام، وإنهاء معاناة المريضة وخروجها بصحة وعافية على الرغم من كونها من العمليات الغريبة التي لا تتكرر إلا نادرًا؛ ولكن تم التعامل معها بكل مهنية.

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