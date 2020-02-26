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هل أغلق جسر الملك فهد بسبب "كورونا"؟ المؤسسة تنفي

أكدت أن حركة المسافرين طبيعية وما يتردد "غير صحيح"

كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن حركة المسافرين عبر الجسر طبيعية، مؤكدةً أن ما يشاع عن إغلاق الجسر؛ بسبب فيروس "كورونا" "غير صحيح".

وقالت المؤسسة: توضيحاً لما يتم تداوله بشأن إغلاق منفذ ‫جسر الملك فهد، تفيد المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بأن حركة عبور المسافرين وإنهاء إجراءات سفرهم عبر جسر الملك فهد في وضعها الطبيعي، وجميع الإدارات تؤدي أعمالها وفق المعتاد.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت عبر حسابات إخبارية وغيرها أنباء عن إغلاق جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين بسبب فيروس "كورونا".

جسر الملك فهد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل أغلق جسر الملك فهد بسبب "كورونا"؟ المؤسسة تنفي
سبق

كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن حركة المسافرين عبر الجسر طبيعية، مؤكدةً أن ما يشاع عن إغلاق الجسر؛ بسبب فيروس "كورونا" "غير صحيح".

وقالت المؤسسة: توضيحاً لما يتم تداوله بشأن إغلاق منفذ ‫جسر الملك فهد، تفيد المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بأن حركة عبور المسافرين وإنهاء إجراءات سفرهم عبر جسر الملك فهد في وضعها الطبيعي، وجميع الإدارات تؤدي أعمالها وفق المعتاد.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت عبر حسابات إخبارية وغيرها أنباء عن إغلاق جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين بسبب فيروس "كورونا".

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
05:39 PM

هل أغلق جسر الملك فهد بسبب "كورونا"؟ المؤسسة تنفي

أكدت أن حركة المسافرين طبيعية وما يتردد "غير صحيح"

A A A
عبدالله السالم - الدمام
3
11,318

كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن حركة المسافرين عبر الجسر طبيعية، مؤكدةً أن ما يشاع عن إغلاق الجسر؛ بسبب فيروس "كورونا" "غير صحيح".

وقالت المؤسسة: توضيحاً لما يتم تداوله بشأن إغلاق منفذ ‫جسر الملك فهد، تفيد المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بأن حركة عبور المسافرين وإنهاء إجراءات سفرهم عبر جسر الملك فهد في وضعها الطبيعي، وجميع الإدارات تؤدي أعمالها وفق المعتاد.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت عبر حسابات إخبارية وغيرها أنباء عن إغلاق جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين بسبب فيروس "كورونا".

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