"تعليم الرياض" ينفذ دورة تدريبية بعنوان "سلامة أبنائنا في الطريق"

تستمر يومين بالتعاون مع الجمعية السعودية للسلامة المرورية

تنفذ إدارة خدمات الطلاب بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية عن بُعد، بعنوان "سلامة أبنائنا في الطريق" لمدة يومين، بالتعاون مع الجمعية السعودية للسلامة المرورية "سلامة".

وأوضحت مديرة إدارة خدمات الطلاب بمنطقة الرياض الدكتورة البندري القريني، أن الهدف من الدورة هو تأهيل مشرفات ومسؤولات خدمات الطلاب للقيام بالمهام المنوطة بهن على أكمل وجه؛ من أجل إعداد جيل واعٍ وقادر على حماية نفسه عبر وسائل النقل المختلفة.

وبيّنت القريني أن الدورة سيتولى تنفيذها: نورة العفالق، وسامية البواردي من الجمعية السعودية للسلامة المرورية؛ مشيرة إلى أن الدورة ستقام لمدة يومين؛ متمنية أن تُثري هذه الدورة التدريبية المميزة بمحاورها المختلفة خبرات المتدربات وتجاربهن.