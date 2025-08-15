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"أمانة الشرقية": 94٪ نسبة الإنجاز بالخطة التطويرية لطريق الأمير نايف بالدمام

الانتهاء من الأعمال وافتتاحه خلال أسبوعين وفقًا للجدول الزمني المعتمد

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أن خطة أعمال تأهيل وتطوير طريق الأمير نايف بن عبد العزيز بالدمام، والتي يتم تنفيذها ضمن مشروع صيانة الطرق الرابطة بحاضرة الدمام، بلغت نسبة إنجازها 94٪.

ولفتت الأمانة إلى أن المشروع على وشك الانتهاء من المرحلة الأخيرة ما بين تقاطع طريق الملك خالد وطريق الملك فهد بن عبد العزيز، وتشمل الأعمال (صيانة طبقات الأسفلت والأرصفة والجزيرة الوسطية) بطول 2800 متر طولي في الاتجاهين والمتوقع الانتهاء من الأعمال وافتتاحه خلال أسبوعين وفقًا للجدول الزمني المعتمد.

من جهته نوّه وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، إلى أنه تم بدء العمل على إعادة التأهيل والتطوير بإزالة الطريق خلال شهر يونيو من العام الماضي. وتضمن المشروع أربع مراحل عمل بطول إجمالي 8,900 متر طولي بالاتجاهين، وتتضمن الأعمال إزالة كامل طبقات الرصف ونقل وتمديد الخدمات وفرد ومعالجة أربع طبقات للأساس وإعادة السفلتة بطبقتين، وتعديلًا كاملًا للأرصفة ومواقف السيارات، وإعادة الدهانات وتركيب وسائل السلامة والأحواض الزراعية.

وقال الملا: إنه في الشهر الحالي تم البدء بفرد المواد الحجرية وطبقة الأسفلت وجارٍ الانتهاء منها قريباً - بمشيئة الله - وبذلك يتم الانتهاء من المرحلة الأخيرة من كامل الطريق والمتوقع الانتهاء منها - بمشيئة الله - حسب خطة العمل في بداية شهر سبتمبر.

وأشار إلى أن نسب الإنجاز في المرحلة الرابعة والأخيرة من أعمال الطريق، والتي بلغت على إثرها نسبة إزالة طبقات ونقل المخلفات والأنقاض 100٪، أما فرد طبقات جديدة فبلغ 75٪، و50٪ نسبة الانتهاء من أعمال الأرصفة.

أمانة المنطقة الشرقية طريق الأمير نايف بن عبد العزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الشرقية": 94٪ نسبة الإنجاز بالخطة التطويرية لطريق الأمير نايف بالدمام
سبق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أن خطة أعمال تأهيل وتطوير طريق الأمير نايف بن عبد العزيز بالدمام، والتي يتم تنفيذها ضمن مشروع صيانة الطرق الرابطة بحاضرة الدمام، بلغت نسبة إنجازها 94٪.

ولفتت الأمانة إلى أن المشروع على وشك الانتهاء من المرحلة الأخيرة ما بين تقاطع طريق الملك خالد وطريق الملك فهد بن عبد العزيز، وتشمل الأعمال (صيانة طبقات الأسفلت والأرصفة والجزيرة الوسطية) بطول 2800 متر طولي في الاتجاهين والمتوقع الانتهاء من الأعمال وافتتاحه خلال أسبوعين وفقًا للجدول الزمني المعتمد.

من جهته نوّه وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، إلى أنه تم بدء العمل على إعادة التأهيل والتطوير بإزالة الطريق خلال شهر يونيو من العام الماضي. وتضمن المشروع أربع مراحل عمل بطول إجمالي 8,900 متر طولي بالاتجاهين، وتتضمن الأعمال إزالة كامل طبقات الرصف ونقل وتمديد الخدمات وفرد ومعالجة أربع طبقات للأساس وإعادة السفلتة بطبقتين، وتعديلًا كاملًا للأرصفة ومواقف السيارات، وإعادة الدهانات وتركيب وسائل السلامة والأحواض الزراعية.

وقال الملا: إنه في الشهر الحالي تم البدء بفرد المواد الحجرية وطبقة الأسفلت وجارٍ الانتهاء منها قريباً - بمشيئة الله - وبذلك يتم الانتهاء من المرحلة الأخيرة من كامل الطريق والمتوقع الانتهاء منها - بمشيئة الله - حسب خطة العمل في بداية شهر سبتمبر.

وأشار إلى أن نسب الإنجاز في المرحلة الرابعة والأخيرة من أعمال الطريق، والتي بلغت على إثرها نسبة إزالة طبقات ونقل المخلفات والأنقاض 100٪، أما فرد طبقات جديدة فبلغ 75٪، و50٪ نسبة الانتهاء من أعمال الأرصفة.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
12:48 PM

"أمانة الشرقية": 94٪ نسبة الإنجاز بالخطة التطويرية لطريق الأمير نايف بالدمام

الانتهاء من الأعمال وافتتاحه خلال أسبوعين وفقًا للجدول الزمني المعتمد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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كشفت أمانة المنطقة الشرقية أن خطة أعمال تأهيل وتطوير طريق الأمير نايف بن عبد العزيز بالدمام، والتي يتم تنفيذها ضمن مشروع صيانة الطرق الرابطة بحاضرة الدمام، بلغت نسبة إنجازها 94٪.

ولفتت الأمانة إلى أن المشروع على وشك الانتهاء من المرحلة الأخيرة ما بين تقاطع طريق الملك خالد وطريق الملك فهد بن عبد العزيز، وتشمل الأعمال (صيانة طبقات الأسفلت والأرصفة والجزيرة الوسطية) بطول 2800 متر طولي في الاتجاهين والمتوقع الانتهاء من الأعمال وافتتاحه خلال أسبوعين وفقًا للجدول الزمني المعتمد.

من جهته نوّه وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، إلى أنه تم بدء العمل على إعادة التأهيل والتطوير بإزالة الطريق خلال شهر يونيو من العام الماضي. وتضمن المشروع أربع مراحل عمل بطول إجمالي 8,900 متر طولي بالاتجاهين، وتتضمن الأعمال إزالة كامل طبقات الرصف ونقل وتمديد الخدمات وفرد ومعالجة أربع طبقات للأساس وإعادة السفلتة بطبقتين، وتعديلًا كاملًا للأرصفة ومواقف السيارات، وإعادة الدهانات وتركيب وسائل السلامة والأحواض الزراعية.

وقال الملا: إنه في الشهر الحالي تم البدء بفرد المواد الحجرية وطبقة الأسفلت وجارٍ الانتهاء منها قريباً - بمشيئة الله - وبذلك يتم الانتهاء من المرحلة الأخيرة من كامل الطريق والمتوقع الانتهاء منها - بمشيئة الله - حسب خطة العمل في بداية شهر سبتمبر.

وأشار إلى أن نسب الإنجاز في المرحلة الرابعة والأخيرة من أعمال الطريق، والتي بلغت على إثرها نسبة إزالة طبقات ونقل المخلفات والأنقاض 100٪، أما فرد طبقات جديدة فبلغ 75٪، و50٪ نسبة الانتهاء من أعمال الأرصفة.

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