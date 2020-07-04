دعت وزارة الصحة الجميع إلى التقيد بالإجراءات الوقائية الصحيحة؛ لضمان عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ونشرت الوزارة نموذجًا لنصّ الرسالة التي يتلقاها الشخص المصاب بالفيروس، وفيها عبارة: "عزيزي، صاحب الهوية المنتهية بـ... وزارة الصحة تبلغك بأن نتيجة فحص كورونا كوفيد التي أجريت لك بتاريخ .... إيجابية (مصاب).. وذلك لعدم التزامك بالاحترازات الوقائية والتباعد الاجتماعي".

حتى لا تصلك رسالة "أنت مصاب بكورونا".. "الصحة" تذكر بالتقيد بالإجراءات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-04 دعت وزارة الصحة الجميع إلى التقيد بالإجراءات الوقائية الصحيحة؛ لضمان عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



ونشرت الوزارة نموذجًا لنصّ الرسالة التي يتلقاها الشخص المصاب بالفيروس، وفيها عبارة: "عزيزي، صاحب الهوية المنتهية بـ... وزارة الصحة تبلغك بأن نتيجة فحص كورونا كوفيد التي أجريت لك بتاريخ .... إيجابية (مصاب).. وذلك لعدم التزامك بالاحترازات الوقائية والتباعد الاجتماعي".

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441 02:44 PM

حتى لا تصلك رسالة "أنت مصاب بكورونا".. "الصحة" تذكر بالتقيد بالإجراءات الوزارة نشرت نموذجًا لنصّ الرسالة التي يتلقاها الشخص المصاب بالفيروس





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دعت وزارة الصحة الجميع إلى التقيد بالإجراءات الوقائية الصحيحة؛ لضمان عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



ونشرت الوزارة نموذجًا لنصّ الرسالة التي يتلقاها الشخص المصاب بالفيروس، وفيها عبارة: "عزيزي، صاحب الهوية المنتهية بـ... وزارة الصحة تبلغك بأن نتيجة فحص كورونا كوفيد التي أجريت لك بتاريخ .... إيجابية (مصاب).. وذلك لعدم التزامك بالاحترازات الوقائية والتباعد الاجتماعي".