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"الصحة" تعلن تسجيل 4128 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 205929

حتى لا تصلك رسالة "أنت مصاب بكورونا".. "الصحة" تذكر بالتقيد بالإجراءات

الوزارة نشرت نموذجًا لنصّ الرسالة التي يتلقاها الشخص المصاب بالفيروس

دعت وزارة الصحة الجميع إلى التقيد بالإجراءات الوقائية الصحيحة؛ لضمان عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت الوزارة نموذجًا لنصّ الرسالة التي يتلقاها الشخص المصاب بالفيروس، وفيها عبارة: "عزيزي، صاحب الهوية المنتهية بـ... وزارة الصحة تبلغك بأن نتيجة فحص كورونا كوفيد التي أجريت لك بتاريخ .... إيجابية (مصاب).. وذلك لعدم التزامك بالاحترازات الوقائية والتباعد الاجتماعي".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حتى لا تصلك رسالة "أنت مصاب بكورونا".. "الصحة" تذكر بالتقيد بالإجراءات
سبق

دعت وزارة الصحة الجميع إلى التقيد بالإجراءات الوقائية الصحيحة؛ لضمان عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت الوزارة نموذجًا لنصّ الرسالة التي يتلقاها الشخص المصاب بالفيروس، وفيها عبارة: "عزيزي، صاحب الهوية المنتهية بـ... وزارة الصحة تبلغك بأن نتيجة فحص كورونا كوفيد التي أجريت لك بتاريخ .... إيجابية (مصاب).. وذلك لعدم التزامك بالاحترازات الوقائية والتباعد الاجتماعي".

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
02:44 PM

حتى لا تصلك رسالة "أنت مصاب بكورونا".. "الصحة" تذكر بالتقيد بالإجراءات

الوزارة نشرت نموذجًا لنصّ الرسالة التي يتلقاها الشخص المصاب بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
4,444

دعت وزارة الصحة الجميع إلى التقيد بالإجراءات الوقائية الصحيحة؛ لضمان عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت الوزارة نموذجًا لنصّ الرسالة التي يتلقاها الشخص المصاب بالفيروس، وفيها عبارة: "عزيزي، صاحب الهوية المنتهية بـ... وزارة الصحة تبلغك بأن نتيجة فحص كورونا كوفيد التي أجريت لك بتاريخ .... إيجابية (مصاب).. وذلك لعدم التزامك بالاحترازات الوقائية والتباعد الاجتماعي".

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