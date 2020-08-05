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عبر الجمعيات الطبية.. تحرك فوري لـ"إغاثي الملك سلمان" عقب انفجار بيروت

انطلقت الفِرَق لمواكبة أعمال الإجلاء الطبي وتقديم خدمات الإسعاف والرعاية

في رد فعل سريع، وبعد قليل من وقوع انفجار مرفأ بيروت، تَحَرّك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بيروت للمسافة في احتواء آثار الكارثة؛ وذلك عبر الجمعيات الطبية التي يموّلها على كل الأراضي اللبنانية.

وانطلقت فِرَق إسعاف جمعية "سبل السلام" من شمال لبنان إلى بيروت؛ للمساعدة في نقل الجرحى.

وانتقل فريق طبي من مركز الأمل الطبي في عرسال، التابع لمركز الملك سلمان، لمواكبة أعمال الإجلاء الطبي وتقديم خدمات الإسعاف، وخدمات الرعاية الصحية الطارئة في بيروت.

كما أعلن "مركز الأمل" عن قيامه بحملة للتبرع بالدم لتلبية الاحتياج الكبير للمصابين في مشافي بيروت.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد قالت في وقت سابق: إنها "تتابع ببالغ القلق والاهتمام تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت"؛ مؤكدة "وقوفها وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق".

وأسفر الانفجار الذي وقع مساء أمس الثلاثاء عن مقتل نحو 78 شخصًا وإصابة الآلاف حسب مصادر رسمية لبنانية.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية انفجار بيروت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر الجمعيات الطبية.. تحرك فوري لـ"إغاثي الملك سلمان" عقب انفجار بيروت
سبق

في رد فعل سريع، وبعد قليل من وقوع انفجار مرفأ بيروت، تَحَرّك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بيروت للمسافة في احتواء آثار الكارثة؛ وذلك عبر الجمعيات الطبية التي يموّلها على كل الأراضي اللبنانية.

وانطلقت فِرَق إسعاف جمعية "سبل السلام" من شمال لبنان إلى بيروت؛ للمساعدة في نقل الجرحى.

وانتقل فريق طبي من مركز الأمل الطبي في عرسال، التابع لمركز الملك سلمان، لمواكبة أعمال الإجلاء الطبي وتقديم خدمات الإسعاف، وخدمات الرعاية الصحية الطارئة في بيروت.

كما أعلن "مركز الأمل" عن قيامه بحملة للتبرع بالدم لتلبية الاحتياج الكبير للمصابين في مشافي بيروت.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد قالت في وقت سابق: إنها "تتابع ببالغ القلق والاهتمام تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت"؛ مؤكدة "وقوفها وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق".

وأسفر الانفجار الذي وقع مساء أمس الثلاثاء عن مقتل نحو 78 شخصًا وإصابة الآلاف حسب مصادر رسمية لبنانية.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
08:35 AM
اخر تعديل
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
11:06 AM

عبر الجمعيات الطبية.. تحرك فوري لـ"إغاثي الملك سلمان" عقب انفجار بيروت

انطلقت الفِرَق لمواكبة أعمال الإجلاء الطبي وتقديم خدمات الإسعاف والرعاية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في رد فعل سريع، وبعد قليل من وقوع انفجار مرفأ بيروت، تَحَرّك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بيروت للمسافة في احتواء آثار الكارثة؛ وذلك عبر الجمعيات الطبية التي يموّلها على كل الأراضي اللبنانية.

وانطلقت فِرَق إسعاف جمعية "سبل السلام" من شمال لبنان إلى بيروت؛ للمساعدة في نقل الجرحى.

وانتقل فريق طبي من مركز الأمل الطبي في عرسال، التابع لمركز الملك سلمان، لمواكبة أعمال الإجلاء الطبي وتقديم خدمات الإسعاف، وخدمات الرعاية الصحية الطارئة في بيروت.

كما أعلن "مركز الأمل" عن قيامه بحملة للتبرع بالدم لتلبية الاحتياج الكبير للمصابين في مشافي بيروت.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد قالت في وقت سابق: إنها "تتابع ببالغ القلق والاهتمام تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت"؛ مؤكدة "وقوفها وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق".

وأسفر الانفجار الذي وقع مساء أمس الثلاثاء عن مقتل نحو 78 شخصًا وإصابة الآلاف حسب مصادر رسمية لبنانية.

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