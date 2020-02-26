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عدد مصابي "كورونا" بالبحرين يرتفع لـ ٢٦ وفحص جميع العائدين من إيران

"الصحة" دعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتطبيق الإرشادات والتعليمات كافة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في المملكة، إلى 26 حالة، بعد تسجيل ٣ إصابات جديدة، وأكّدت مواصلة الإجراءات الاحترازية كافة للتصدّي لانتشار الفيروس.

وقالت وزارة الصحة إنه وفي إطار الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) ستقوم بتحديد مواعيد لفحص جميع المواطنين والمقيمين الذين كانوا في إيران خلال شهر فبراير الجاري، وذلك لضمان الحفاظ على صحتهم وسلامتهم والتأكّد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19).

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين القادمين من إيران أو مَن قام بزيارتها في الشهر الجاري، الاتصال على الرقم (444) لجدولة موعد الفحص، منوّهة بأن على جميع المواطنين والمقيمين الالتزام بتطبيق الإرشادات والتعليمات كافة، الصادرة من الوزارة لضمان سلامة الجميع وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وما تم الإعلان عنه من تدابير وقائية وفقاً للمعايير الدولية، كما يجب على جميع مَن زار ايران في شهر فبراير الجاري البقاء في مقار سكنهم في غرفة منفصلة، حتى جدولة موعد الفحص واتباع التعليمات التي ستُعطى لهم من قِبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.

وزارة الصحة البحرينية فيروس كورونا الجديد البحرين

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عدد مصابي "كورونا" بالبحرين يرتفع لـ ٢٦ وفحص جميع العائدين من إيران
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في المملكة، إلى 26 حالة، بعد تسجيل ٣ إصابات جديدة، وأكّدت مواصلة الإجراءات الاحترازية كافة للتصدّي لانتشار الفيروس.

وقالت وزارة الصحة إنه وفي إطار الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) ستقوم بتحديد مواعيد لفحص جميع المواطنين والمقيمين الذين كانوا في إيران خلال شهر فبراير الجاري، وذلك لضمان الحفاظ على صحتهم وسلامتهم والتأكّد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19).

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين القادمين من إيران أو مَن قام بزيارتها في الشهر الجاري، الاتصال على الرقم (444) لجدولة موعد الفحص، منوّهة بأن على جميع المواطنين والمقيمين الالتزام بتطبيق الإرشادات والتعليمات كافة، الصادرة من الوزارة لضمان سلامة الجميع وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وما تم الإعلان عنه من تدابير وقائية وفقاً للمعايير الدولية، كما يجب على جميع مَن زار ايران في شهر فبراير الجاري البقاء في مقار سكنهم في غرفة منفصلة، حتى جدولة موعد الفحص واتباع التعليمات التي ستُعطى لهم من قِبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
09:50 AM

عدد مصابي "كورونا" بالبحرين يرتفع لـ ٢٦ وفحص جميع العائدين من إيران

"الصحة" دعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتطبيق الإرشادات والتعليمات كافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في المملكة، إلى 26 حالة، بعد تسجيل ٣ إصابات جديدة، وأكّدت مواصلة الإجراءات الاحترازية كافة للتصدّي لانتشار الفيروس.

وقالت وزارة الصحة إنه وفي إطار الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) ستقوم بتحديد مواعيد لفحص جميع المواطنين والمقيمين الذين كانوا في إيران خلال شهر فبراير الجاري، وذلك لضمان الحفاظ على صحتهم وسلامتهم والتأكّد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19).

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين القادمين من إيران أو مَن قام بزيارتها في الشهر الجاري، الاتصال على الرقم (444) لجدولة موعد الفحص، منوّهة بأن على جميع المواطنين والمقيمين الالتزام بتطبيق الإرشادات والتعليمات كافة، الصادرة من الوزارة لضمان سلامة الجميع وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وما تم الإعلان عنه من تدابير وقائية وفقاً للمعايير الدولية، كما يجب على جميع مَن زار ايران في شهر فبراير الجاري البقاء في مقار سكنهم في غرفة منفصلة، حتى جدولة موعد الفحص واتباع التعليمات التي ستُعطى لهم من قِبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.

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