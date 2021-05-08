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"حياتنا" تدشن حملة "تعال شوف" للوقاية من الأمراض والأوبئة

بشراكة جمعية "عناية" في مجمع الرياض بارك

أقامت الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا" حملة (تعال شوف) ضمن فعالية (نعتني بصحتك) التي أقامتها جمعية عناية لعلاج المرضى في مجمع الرياض بارك، حيث تُعنى هذه الفعالية بتوعية المجتمع بتعزيز نمط الحياة الصحية وكيفية الوقاية من الأمراض والأوبئة، وذلك خلال اليومين الماضيين.

ودشن الحملة أمين عام الجمعيات الأهلية في المملكة الدكتور سلمان المطيري وبحضور من إدارة الرياض بارك والمدير التنفيذي لجمعية عناية مشاري بن دليلة ومدير البرامج الوقائة في جمعية عناية خالد الفقيه ومدير العلاقات العامة والإعلام في جمعية حياتنا ماجد الشمري، ومدير البرامج والمشاريع بجمعية حياتنا سلمان باهمام.

واشتملت الحملة على اطلاع الزوار على عرض للمجسمات التوعوية الصحية بطرق غير تقليدية تساهم في إيصال المعلومات الصحية بطرق سهلة وممتعة كمعرفة تقسيمات الأطعمة الصحية والمضرة، كذلك مستوى نسبة الدهون في المأكولات، وعلى مجسم الشرايين السليمة وغير السليمة، كما أن هناك فريقًا تطوعيًا لتزويد الزوار بالمعلومات القيمة حول تعزيز نمط الحياة الصحي.

يشار إلى أن مشاركة جمعية حياتنا مع الجمعيات الأخرى والقطاعات التجارية هو امتداد للشراكة والتعاون التي تنتهجها رؤية المملكة 2030 والذي يحقق الاستدامة وتعزيز العلاقات بين القطاعات، كما شاركت في الفعالية العديد من الجمعيات ومنها جمعية عيوني والتي تُعنى في فحص البصر والوقاية من الإصابة بالعمى، وكذلك جمعية قلبي للوقاية من أمراض القلب.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"حياتنا" تدشن حملة "تعال شوف" للوقاية من الأمراض والأوبئة
سبق

أقامت الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا" حملة (تعال شوف) ضمن فعالية (نعتني بصحتك) التي أقامتها جمعية عناية لعلاج المرضى في مجمع الرياض بارك، حيث تُعنى هذه الفعالية بتوعية المجتمع بتعزيز نمط الحياة الصحية وكيفية الوقاية من الأمراض والأوبئة، وذلك خلال اليومين الماضيين.

ودشن الحملة أمين عام الجمعيات الأهلية في المملكة الدكتور سلمان المطيري وبحضور من إدارة الرياض بارك والمدير التنفيذي لجمعية عناية مشاري بن دليلة ومدير البرامج الوقائة في جمعية عناية خالد الفقيه ومدير العلاقات العامة والإعلام في جمعية حياتنا ماجد الشمري، ومدير البرامج والمشاريع بجمعية حياتنا سلمان باهمام.

واشتملت الحملة على اطلاع الزوار على عرض للمجسمات التوعوية الصحية بطرق غير تقليدية تساهم في إيصال المعلومات الصحية بطرق سهلة وممتعة كمعرفة تقسيمات الأطعمة الصحية والمضرة، كذلك مستوى نسبة الدهون في المأكولات، وعلى مجسم الشرايين السليمة وغير السليمة، كما أن هناك فريقًا تطوعيًا لتزويد الزوار بالمعلومات القيمة حول تعزيز نمط الحياة الصحي.

يشار إلى أن مشاركة جمعية حياتنا مع الجمعيات الأخرى والقطاعات التجارية هو امتداد للشراكة والتعاون التي تنتهجها رؤية المملكة 2030 والذي يحقق الاستدامة وتعزيز العلاقات بين القطاعات، كما شاركت في الفعالية العديد من الجمعيات ومنها جمعية عيوني والتي تُعنى في فحص البصر والوقاية من الإصابة بالعمى، وكذلك جمعية قلبي للوقاية من أمراض القلب.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
03:18 PM

"حياتنا" تدشن حملة "تعال شوف" للوقاية من الأمراض والأوبئة

بشراكة جمعية "عناية" في مجمع الرياض بارك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا" حملة (تعال شوف) ضمن فعالية (نعتني بصحتك) التي أقامتها جمعية عناية لعلاج المرضى في مجمع الرياض بارك، حيث تُعنى هذه الفعالية بتوعية المجتمع بتعزيز نمط الحياة الصحية وكيفية الوقاية من الأمراض والأوبئة، وذلك خلال اليومين الماضيين.

ودشن الحملة أمين عام الجمعيات الأهلية في المملكة الدكتور سلمان المطيري وبحضور من إدارة الرياض بارك والمدير التنفيذي لجمعية عناية مشاري بن دليلة ومدير البرامج الوقائة في جمعية عناية خالد الفقيه ومدير العلاقات العامة والإعلام في جمعية حياتنا ماجد الشمري، ومدير البرامج والمشاريع بجمعية حياتنا سلمان باهمام.

واشتملت الحملة على اطلاع الزوار على عرض للمجسمات التوعوية الصحية بطرق غير تقليدية تساهم في إيصال المعلومات الصحية بطرق سهلة وممتعة كمعرفة تقسيمات الأطعمة الصحية والمضرة، كذلك مستوى نسبة الدهون في المأكولات، وعلى مجسم الشرايين السليمة وغير السليمة، كما أن هناك فريقًا تطوعيًا لتزويد الزوار بالمعلومات القيمة حول تعزيز نمط الحياة الصحي.

يشار إلى أن مشاركة جمعية حياتنا مع الجمعيات الأخرى والقطاعات التجارية هو امتداد للشراكة والتعاون التي تنتهجها رؤية المملكة 2030 والذي يحقق الاستدامة وتعزيز العلاقات بين القطاعات، كما شاركت في الفعالية العديد من الجمعيات ومنها جمعية عيوني والتي تُعنى في فحص البصر والوقاية من الإصابة بالعمى، وكذلك جمعية قلبي للوقاية من أمراض القلب.

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