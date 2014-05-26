النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السعودية تتعهد بـ100 مليون دولار لتأسيس صندوق لدعم السياحة بالتعاون مع البنك الدولي

#قمة_تعافي_القطاع_السياحي انطلقت بالرياض والعاصمة مقر إقليمي لمنظمة السياحة العالمية

أعلنت السعودية اليوم عن تعهدها بـ100 مليون دولار لتأسيس صندوق لدعم #السياحة بالتعاون مع البنك الدولي.

وكانت قد انطلقت اليوم في الرياض #قمة_تعافي_القطاع_السياحي بحضور وزير السياحة أحمد الخطيب وأمين عام منظمة السياحة العالمية ومشاركة قادة القطاعين الخاص والعام.

واختارت منظمة السياحة العالمية الرياض لتأسيس مقرها في الشرق الأوسط.

وقال وزير السياحة أحمد الخطيب: يجب التعاون لتمكين قطاع #السياحة من التعافي وبناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة، وهذه إحدى الأولويات التي شاركتها مع زملائي الوزراء المشاركين في #قمة_تعافي_القطاع_السياحي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السعودية تتعهد بـ100 مليون دولار لتأسيس صندوق لدعم السياحة بالتعاون مع البنك الدولي
سبق

أعلنت السعودية اليوم عن تعهدها بـ100 مليون دولار لتأسيس صندوق لدعم #السياحة بالتعاون مع البنك الدولي.

وكانت قد انطلقت اليوم في الرياض #قمة_تعافي_القطاع_السياحي بحضور وزير السياحة أحمد الخطيب وأمين عام منظمة السياحة العالمية ومشاركة قادة القطاعين الخاص والعام.

واختارت منظمة السياحة العالمية الرياض لتأسيس مقرها في الشرق الأوسط.

وقال وزير السياحة أحمد الخطيب: يجب التعاون لتمكين قطاع #السياحة من التعافي وبناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة، وهذه إحدى الأولويات التي شاركتها مع زملائي الوزراء المشاركين في #قمة_تعافي_القطاع_السياحي.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
10:14 AM

السعودية تتعهد بـ100 مليون دولار لتأسيس صندوق لدعم السياحة بالتعاون مع البنك الدولي

#قمة_تعافي_القطاع_السياحي انطلقت بالرياض والعاصمة مقر إقليمي لمنظمة السياحة العالمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
9
2,973

أعلنت السعودية اليوم عن تعهدها بـ100 مليون دولار لتأسيس صندوق لدعم #السياحة بالتعاون مع البنك الدولي.

وكانت قد انطلقت اليوم في الرياض #قمة_تعافي_القطاع_السياحي بحضور وزير السياحة أحمد الخطيب وأمين عام منظمة السياحة العالمية ومشاركة قادة القطاعين الخاص والعام.

واختارت منظمة السياحة العالمية الرياض لتأسيس مقرها في الشرق الأوسط.

وقال وزير السياحة أحمد الخطيب: يجب التعاون لتمكين قطاع #السياحة من التعافي وبناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة، وهذه إحدى الأولويات التي شاركتها مع زملائي الوزراء المشاركين في #قمة_تعافي_القطاع_السياحي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,063
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,730
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,582
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,310

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة