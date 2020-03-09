تعليق الدراسة في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي

ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا؛ وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتعليق الدراسة في معهد الحرم المكي ومعهد المسجد النبوي اعتباراً من يوم غد الاثنين ١٤-٧-١٤٤١هـ وتفعيل الدراسة عن بعد.
ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا؛ وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتعليق الدراسة في معهد الحرم المكي ومعهد المسجد النبوي اعتباراً من يوم غد الاثنين ١٤-٧-١٤٤١هـ وتفعيل الدراسة عن بعد.
ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا؛ وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتعليق الدراسة في معهد الحرم المكي ومعهد المسجد النبوي اعتباراً من يوم غد الاثنين ١٤-٧-١٤٤١هـ وتفعيل الدراسة عن بعد.
ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا؛ وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتعليق الدراسة في معهد الحرم المكي ومعهد المسجد النبوي اعتباراً من يوم غد الاثنين ١٤-٧-١٤٤١هـ وتفعيل الدراسة عن بعد.