"ميقاتي" يلمح إلى تشكيل الحكومة اللبنانية قريبًا

أشار إلى توافق مع "عون" على الوزراء المقترحين

ألمح رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، اليوم "الأربعاء"، إلى إمكانية تشكيل حكومة في المستقبل القريب.

وقال "ميقاتي" للصحفيين بعد لقائه بالرئيس ميشال عون: "أعطيت اقتراحاتي ومعظمها كان في قبول عند الرئيس، وبنفس الوقت أيضًا كل ملاحظات الرئيس يوجد قبول عليها، ونستطيع أن نصل إلى حكومة في القريب"؛ وفقًا لـ"رويترز".

و"ميقاتي" ثالث شخص يكلف بتشكيل حكومة جديدة منذ استقالة حكومة حسان دياب، بعد انفجار في منطقة ميناء بيروت في الرابع من أغسطس "آب" من العام الماضي، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وسوّى مناطق واسعة من المدينة بالأرض.