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اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية JCI تجدد اعتمادها لمستشفى الحبيب بالقصيم

وفقًا لأعلى المعايير الدولية لهيئات الاعتماد الرائدة بنسبة 99.4%.. أفضل ممارسات الجودة

حصل مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، على تجديد اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI)، والمختصة بتقييم أداء مؤسسات الرعاية الصحية وفقًا لأعلى المعايير الدولية لهيئات الاعتماد الرائدة بنسبة 99.4%؛ إذ يعد هذا الاعتماد اعترافًا دوليًّا بتطبيق أعلى الضوابط وأفضل الممارسات في مجال الجودة وسلامة المرضى وتقديم رعاية صحية متميزة للمرضى والمراجعين متوافقة مع أعلى المعايير العالمية.

من جانبه، قال الدكتور محمد الشمراني مدير عام المستشفى: إننا نعتز كثيرًا بالحصول على هذا الاعتماد الذي جاء بعد تقييم دقيق وشامل عن بُعد لمستوى الرعاية والجودة، من خلال ما يزيد على 350 معيارًا من المعايير الدولية المطلوبة، والتي من أبرزها المتعلقة بتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، وتطبيق حلول عملية ومستدامة؛ للمساعدة على تحسين الجودة والأمان والكفاءة وسلامة المرضى.

وأوضح الدكتور الشمراني أن أهمية هذا الاعتماد العالمي، تأتي من كونه مقدمًا من واحدة من أكثر المؤسسات العالمية مصداقية واحترافية في التقييم؛ مشيرًا إلى أن اجتياز إعادة التقييم، يأتي حرصًا منا على مواكبة أحدث معايير الجودة المعتمدة على كافة مستوياته الطبية والإدارية والفنية، وتقديم خدمات صحية مميزة وبكفاءة عالية تحظى بثقة كل المرضى والمراجعين.

وأضاف الدكتور الشمراني أن الحصول على هذا الاعتماد يبرهن على الحرص الشديد لدى كل الكوادر الطبية والفنية والإدارية على الالتزام التام بالمعايير والتوصيات الصحية الدولية في كافة مراحل تقديم خدمات الرعاية الطبية؛ بدءًا من التشخيص وانتهاء بالعلاج. كما أنه يعكس التطوير المستمر للخدمات بما يتوافق مع تطلعات المراجعين ومتطلبات الرعاية الصحية المعتمدة عالميًّا.

واختتم الدكتور الشمراني حديثه بالقول: إن هذا الاعتماد يضاف لسجل الاعتمادات والجوائز المحلية والدولية التي حصلت عليها المستشفى في فترات سابقة، والتي من أبرزها اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، والمؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميز SRC، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم، وجائزة HIMSS للملف الإلكتروني، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى من المركز السعودي لسلامة المرضى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية JCI تجدد اعتمادها لمستشفى الحبيب بالقصيم
سبق

حصل مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، على تجديد اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI)، والمختصة بتقييم أداء مؤسسات الرعاية الصحية وفقًا لأعلى المعايير الدولية لهيئات الاعتماد الرائدة بنسبة 99.4%؛ إذ يعد هذا الاعتماد اعترافًا دوليًّا بتطبيق أعلى الضوابط وأفضل الممارسات في مجال الجودة وسلامة المرضى وتقديم رعاية صحية متميزة للمرضى والمراجعين متوافقة مع أعلى المعايير العالمية.

من جانبه، قال الدكتور محمد الشمراني مدير عام المستشفى: إننا نعتز كثيرًا بالحصول على هذا الاعتماد الذي جاء بعد تقييم دقيق وشامل عن بُعد لمستوى الرعاية والجودة، من خلال ما يزيد على 350 معيارًا من المعايير الدولية المطلوبة، والتي من أبرزها المتعلقة بتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، وتطبيق حلول عملية ومستدامة؛ للمساعدة على تحسين الجودة والأمان والكفاءة وسلامة المرضى.

وأوضح الدكتور الشمراني أن أهمية هذا الاعتماد العالمي، تأتي من كونه مقدمًا من واحدة من أكثر المؤسسات العالمية مصداقية واحترافية في التقييم؛ مشيرًا إلى أن اجتياز إعادة التقييم، يأتي حرصًا منا على مواكبة أحدث معايير الجودة المعتمدة على كافة مستوياته الطبية والإدارية والفنية، وتقديم خدمات صحية مميزة وبكفاءة عالية تحظى بثقة كل المرضى والمراجعين.

وأضاف الدكتور الشمراني أن الحصول على هذا الاعتماد يبرهن على الحرص الشديد لدى كل الكوادر الطبية والفنية والإدارية على الالتزام التام بالمعايير والتوصيات الصحية الدولية في كافة مراحل تقديم خدمات الرعاية الطبية؛ بدءًا من التشخيص وانتهاء بالعلاج. كما أنه يعكس التطوير المستمر للخدمات بما يتوافق مع تطلعات المراجعين ومتطلبات الرعاية الصحية المعتمدة عالميًّا.

واختتم الدكتور الشمراني حديثه بالقول: إن هذا الاعتماد يضاف لسجل الاعتمادات والجوائز المحلية والدولية التي حصلت عليها المستشفى في فترات سابقة، والتي من أبرزها اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، والمؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميز SRC، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم، وجائزة HIMSS للملف الإلكتروني، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى من المركز السعودي لسلامة المرضى.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
10:20 AM

اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية JCI تجدد اعتمادها لمستشفى الحبيب بالقصيم

وفقًا لأعلى المعايير الدولية لهيئات الاعتماد الرائدة بنسبة 99.4%.. أفضل ممارسات الجودة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، على تجديد اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI)، والمختصة بتقييم أداء مؤسسات الرعاية الصحية وفقًا لأعلى المعايير الدولية لهيئات الاعتماد الرائدة بنسبة 99.4%؛ إذ يعد هذا الاعتماد اعترافًا دوليًّا بتطبيق أعلى الضوابط وأفضل الممارسات في مجال الجودة وسلامة المرضى وتقديم رعاية صحية متميزة للمرضى والمراجعين متوافقة مع أعلى المعايير العالمية.

من جانبه، قال الدكتور محمد الشمراني مدير عام المستشفى: إننا نعتز كثيرًا بالحصول على هذا الاعتماد الذي جاء بعد تقييم دقيق وشامل عن بُعد لمستوى الرعاية والجودة، من خلال ما يزيد على 350 معيارًا من المعايير الدولية المطلوبة، والتي من أبرزها المتعلقة بتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، وتطبيق حلول عملية ومستدامة؛ للمساعدة على تحسين الجودة والأمان والكفاءة وسلامة المرضى.

وأوضح الدكتور الشمراني أن أهمية هذا الاعتماد العالمي، تأتي من كونه مقدمًا من واحدة من أكثر المؤسسات العالمية مصداقية واحترافية في التقييم؛ مشيرًا إلى أن اجتياز إعادة التقييم، يأتي حرصًا منا على مواكبة أحدث معايير الجودة المعتمدة على كافة مستوياته الطبية والإدارية والفنية، وتقديم خدمات صحية مميزة وبكفاءة عالية تحظى بثقة كل المرضى والمراجعين.

وأضاف الدكتور الشمراني أن الحصول على هذا الاعتماد يبرهن على الحرص الشديد لدى كل الكوادر الطبية والفنية والإدارية على الالتزام التام بالمعايير والتوصيات الصحية الدولية في كافة مراحل تقديم خدمات الرعاية الطبية؛ بدءًا من التشخيص وانتهاء بالعلاج. كما أنه يعكس التطوير المستمر للخدمات بما يتوافق مع تطلعات المراجعين ومتطلبات الرعاية الصحية المعتمدة عالميًّا.

واختتم الدكتور الشمراني حديثه بالقول: إن هذا الاعتماد يضاف لسجل الاعتمادات والجوائز المحلية والدولية التي حصلت عليها المستشفى في فترات سابقة، والتي من أبرزها اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، والمؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميز SRC، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم، وجائزة HIMSS للملف الإلكتروني، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى من المركز السعودي لسلامة المرضى.

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