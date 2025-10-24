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طوكيو .. تركي بن محمد ينقل تهنئة ولي العهد بمناسبة تنصيب إمبراطور اليابان

التقى في مقر إقامته بالعاصمة اليابانية اليوم وزير الدفاع تارو كونو

التقى الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في مقر إقامته بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم، وزير الدفاع الياباني تارو كونو.

في بداية اللقاء نقل سموه تحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- وتهنئته بمناسبة تنصيب إمبراطور اليابان ناروهيتو.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وفرص تطويرها في شتى المجالات.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي؛ والوفد المرافق لسموه.

الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز طوكيو تارو كونو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طوكيو .. تركي بن محمد ينقل تهنئة ولي العهد بمناسبة تنصيب إمبراطور اليابان
سبق

التقى الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في مقر إقامته بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم، وزير الدفاع الياباني تارو كونو.

في بداية اللقاء نقل سموه تحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- وتهنئته بمناسبة تنصيب إمبراطور اليابان ناروهيتو.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وفرص تطويرها في شتى المجالات.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي؛ والوفد المرافق لسموه.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
01:44 PM

طوكيو .. تركي بن محمد ينقل تهنئة ولي العهد بمناسبة تنصيب إمبراطور اليابان

التقى في مقر إقامته بالعاصمة اليابانية اليوم وزير الدفاع تارو كونو

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طوكيو
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التقى الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في مقر إقامته بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم، وزير الدفاع الياباني تارو كونو.

في بداية اللقاء نقل سموه تحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- وتهنئته بمناسبة تنصيب إمبراطور اليابان ناروهيتو.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وفرص تطويرها في شتى المجالات.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي؛ والوفد المرافق لسموه.

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