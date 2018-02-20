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مسؤول إيراني رفيع يفجر مفاجأة: شنقنا "صدام" وآن أوان إعلان إمبراطوريتنا

قال: سعت أمريكا إلى الاحتفاظ به فقمنا بفعلتنا.. نسيطر الآن على 5 دول بالمنطقة

أعلن عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، رحيم بور أزغدي، أن إيران هي من أعدمت رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، مشيراً إلى أن هناك 5 دول تحت سيطرة نظام المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقال "أزغدي"، في مقابلة مع تلفزيون "أفق" الإيراني تناقلتها وسائل إعلامية، أن "إيران هي من قتلت رئيس النظام السابق صدام حسين، بعد سعي الولايات المتحدة الأمريكية للاحتفاظ به"، مبيناً أن "جماعتنا قامت بشنق صدام حسين وليس الأمريكان، حيث إن قوات الثورة الإسلامية أعدمته".


وحول التدخلات الإيرانية في المنطقة، أكد المسؤول الإيراني "إننا نقوم بالتدخلات في البلدان الصديقة لأمريكا في المنطقة، لنسقط الأنظمة الحاكمة في تلك البلدان، وتصبح تحت سيطرتنا"، لافتاً الى أن "هناك 5 أو 6 بلدان تحت سيطرة نظام المرشد الأعلى علي خامنئي بعدما خرجت من تحت سيطرة واشنطن".

واعتبر المسؤول الإيراني أنه "آن الأوان لإعلان الإمبراطورية الفارسية في المنطقة"، موضحاً أنه "لو يعتبر ذلك توسعاً وتفكيراً بإقامة إمبراطورية واسعة فلا نقاش على الاسم، لأننا نريد أن نقيم إمبراطورية".

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مسؤول إيراني رفيع يفجر مفاجأة: شنقنا "صدام" وآن أوان إعلان إمبراطوريتنا
سبق

أعلن عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، رحيم بور أزغدي، أن إيران هي من أعدمت رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، مشيراً إلى أن هناك 5 دول تحت سيطرة نظام المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقال "أزغدي"، في مقابلة مع تلفزيون "أفق" الإيراني تناقلتها وسائل إعلامية، أن "إيران هي من قتلت رئيس النظام السابق صدام حسين، بعد سعي الولايات المتحدة الأمريكية للاحتفاظ به"، مبيناً أن "جماعتنا قامت بشنق صدام حسين وليس الأمريكان، حيث إن قوات الثورة الإسلامية أعدمته".


وحول التدخلات الإيرانية في المنطقة، أكد المسؤول الإيراني "إننا نقوم بالتدخلات في البلدان الصديقة لأمريكا في المنطقة، لنسقط الأنظمة الحاكمة في تلك البلدان، وتصبح تحت سيطرتنا"، لافتاً الى أن "هناك 5 أو 6 بلدان تحت سيطرة نظام المرشد الأعلى علي خامنئي بعدما خرجت من تحت سيطرة واشنطن".

واعتبر المسؤول الإيراني أنه "آن الأوان لإعلان الإمبراطورية الفارسية في المنطقة"، موضحاً أنه "لو يعتبر ذلك توسعاً وتفكيراً بإقامة إمبراطورية واسعة فلا نقاش على الاسم، لأننا نريد أن نقيم إمبراطورية".

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
02:23 PM

مسؤول إيراني رفيع يفجر مفاجأة: شنقنا "صدام" وآن أوان إعلان إمبراطوريتنا

قال: سعت أمريكا إلى الاحتفاظ به فقمنا بفعلتنا.. نسيطر الآن على 5 دول بالمنطقة

A A A
حامد العلي - الرياض
91
66,284

أعلن عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، رحيم بور أزغدي، أن إيران هي من أعدمت رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، مشيراً إلى أن هناك 5 دول تحت سيطرة نظام المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقال "أزغدي"، في مقابلة مع تلفزيون "أفق" الإيراني تناقلتها وسائل إعلامية، أن "إيران هي من قتلت رئيس النظام السابق صدام حسين، بعد سعي الولايات المتحدة الأمريكية للاحتفاظ به"، مبيناً أن "جماعتنا قامت بشنق صدام حسين وليس الأمريكان، حيث إن قوات الثورة الإسلامية أعدمته".


وحول التدخلات الإيرانية في المنطقة، أكد المسؤول الإيراني "إننا نقوم بالتدخلات في البلدان الصديقة لأمريكا في المنطقة، لنسقط الأنظمة الحاكمة في تلك البلدان، وتصبح تحت سيطرتنا"، لافتاً الى أن "هناك 5 أو 6 بلدان تحت سيطرة نظام المرشد الأعلى علي خامنئي بعدما خرجت من تحت سيطرة واشنطن".

واعتبر المسؤول الإيراني أنه "آن الأوان لإعلان الإمبراطورية الفارسية في المنطقة"، موضحاً أنه "لو يعتبر ذلك توسعاً وتفكيراً بإقامة إمبراطورية واسعة فلا نقاش على الاسم، لأننا نريد أن نقيم إمبراطورية".

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