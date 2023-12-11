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"مفاجآت معلم" بلا بيانات وظيفية منذ 7 أعوام .. "التعليم" تبرّر و"المدنية" تتبرّأ!

قال: اكتشفت عن طريق نظام "فارس" تدني مستواي من الخامس للرابع دون علمي

برّر تعليم منطقة الباحة، تأخّر استكمال مسوغات تسجيل بيانات أحد معلميها لدى وزارة الخدمة المدنية، إلى ضمّه إلى وزارة التعليم، بعد أن كان يعمل معلماً لدى وزارة الدفاع، مؤكدةً على لسان متحدثها، أنها تعمل حالياً على استيفاء مسوغات تسجيل بياناته لدى "الخدمة المدنية" ومن ثم تسكين وظيفته على المستوى الخامس المستحق له.

جاء ذلك في ردّ على استفسار "سبق"، المتعلق بشكوى أحد المعلمين، الذي وجد نفسه بلا بيانات وظيفية، بعد 7 سنوات قضاها في التعليم معلماً، فضلاً عن تسكين مستواه من الخامس إلى الرابع دون علمه.

تفصيلاً؛ قال المعلم سعود بن عايض الغامدي: "مشكلتي مع التعليم تكمن في ثلاث مفاجآت متوالية، أولاها يعود لما قبل سنة عندما اكتشفت عن طريق نظام "فارس" تدني مستواي من الخامس للرابع دون علمي، وبالبحث والاستقصاء فوجئت أني خارج نطاق الخدمة المدنية وليس لدي أي بيانات على بوابتها، على الرغم من عملي الحكومي في التعليم لأكثر من 16 سنة، إلى جانب ذلك وجدت أنني موظف وأعمل معلماً في منطقة عسير رغم انتقالي لتعليم الباحة منذ قرابة 4 سنوات".

وطالب عبر "سبق"، المسؤولين في وزارة التعليم، بإعادته إلى مستواه الخامس، وصرف فروقاته ومستحقاته بأثر رجعي أسوة بزملائه المعينين في العام نفسه، مشيراً إلى أنه عمل معلماً في مدارس الأبناء بوزارة الدفاع منذ عام 1423 حتى عام 1433، قبل أن ينضم إلى وزارة التربية والتعليم على المستوى الخامس بقرار رسمي، أي قبل 7 سنوات.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لتعليم منطقة الباحة محمد سعيد هضبان؛ لـ "سبق": "المعلم كان أحد معلمي وزارة الدفاع وتمّت تسوية وضعه وضمّه إلى وزارة التعليم وأدخلت بياناته من قِبل وزارة التعليم، والإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة تجاوبت مع طلب المعلم"، مؤكداً أن تعليم الباحة خاطب وزارة التعليم وهي تعمل حالياً على استيفاء مسوغات تسجيل بياناته لدى ديوان الخدمة المدنية ومن ثم تسكين وظيفته على المستوى الخامس المستحق له.

وتواصلت "سبق"، مع حمد المنيف؛ المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية الذي اكتفى بقوله: "وزارة الخدمة المدنية تعتمد في بياناتها على ما يرد لها من وقوعات وظيفية من الجهات الحكومية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مفاجآت معلم" بلا بيانات وظيفية منذ 7 أعوام .. "التعليم" تبرّر و"المدنية" تتبرّأ!
سبق

برّر تعليم منطقة الباحة، تأخّر استكمال مسوغات تسجيل بيانات أحد معلميها لدى وزارة الخدمة المدنية، إلى ضمّه إلى وزارة التعليم، بعد أن كان يعمل معلماً لدى وزارة الدفاع، مؤكدةً على لسان متحدثها، أنها تعمل حالياً على استيفاء مسوغات تسجيل بياناته لدى "الخدمة المدنية" ومن ثم تسكين وظيفته على المستوى الخامس المستحق له.

جاء ذلك في ردّ على استفسار "سبق"، المتعلق بشكوى أحد المعلمين، الذي وجد نفسه بلا بيانات وظيفية، بعد 7 سنوات قضاها في التعليم معلماً، فضلاً عن تسكين مستواه من الخامس إلى الرابع دون علمه.

تفصيلاً؛ قال المعلم سعود بن عايض الغامدي: "مشكلتي مع التعليم تكمن في ثلاث مفاجآت متوالية، أولاها يعود لما قبل سنة عندما اكتشفت عن طريق نظام "فارس" تدني مستواي من الخامس للرابع دون علمي، وبالبحث والاستقصاء فوجئت أني خارج نطاق الخدمة المدنية وليس لدي أي بيانات على بوابتها، على الرغم من عملي الحكومي في التعليم لأكثر من 16 سنة، إلى جانب ذلك وجدت أنني موظف وأعمل معلماً في منطقة عسير رغم انتقالي لتعليم الباحة منذ قرابة 4 سنوات".

وطالب عبر "سبق"، المسؤولين في وزارة التعليم، بإعادته إلى مستواه الخامس، وصرف فروقاته ومستحقاته بأثر رجعي أسوة بزملائه المعينين في العام نفسه، مشيراً إلى أنه عمل معلماً في مدارس الأبناء بوزارة الدفاع منذ عام 1423 حتى عام 1433، قبل أن ينضم إلى وزارة التربية والتعليم على المستوى الخامس بقرار رسمي، أي قبل 7 سنوات.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لتعليم منطقة الباحة محمد سعيد هضبان؛ لـ "سبق": "المعلم كان أحد معلمي وزارة الدفاع وتمّت تسوية وضعه وضمّه إلى وزارة التعليم وأدخلت بياناته من قِبل وزارة التعليم، والإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة تجاوبت مع طلب المعلم"، مؤكداً أن تعليم الباحة خاطب وزارة التعليم وهي تعمل حالياً على استيفاء مسوغات تسجيل بياناته لدى ديوان الخدمة المدنية ومن ثم تسكين وظيفته على المستوى الخامس المستحق له.

وتواصلت "سبق"، مع حمد المنيف؛ المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية الذي اكتفى بقوله: "وزارة الخدمة المدنية تعتمد في بياناتها على ما يرد لها من وقوعات وظيفية من الجهات الحكومية".

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
12:04 PM

"مفاجآت معلم" بلا بيانات وظيفية منذ 7 أعوام .. "التعليم" تبرّر و"المدنية" تتبرّأ!

قال: اكتشفت عن طريق نظام "فارس" تدني مستواي من الخامس للرابع دون علمي

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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برّر تعليم منطقة الباحة، تأخّر استكمال مسوغات تسجيل بيانات أحد معلميها لدى وزارة الخدمة المدنية، إلى ضمّه إلى وزارة التعليم، بعد أن كان يعمل معلماً لدى وزارة الدفاع، مؤكدةً على لسان متحدثها، أنها تعمل حالياً على استيفاء مسوغات تسجيل بياناته لدى "الخدمة المدنية" ومن ثم تسكين وظيفته على المستوى الخامس المستحق له.

جاء ذلك في ردّ على استفسار "سبق"، المتعلق بشكوى أحد المعلمين، الذي وجد نفسه بلا بيانات وظيفية، بعد 7 سنوات قضاها في التعليم معلماً، فضلاً عن تسكين مستواه من الخامس إلى الرابع دون علمه.

تفصيلاً؛ قال المعلم سعود بن عايض الغامدي: "مشكلتي مع التعليم تكمن في ثلاث مفاجآت متوالية، أولاها يعود لما قبل سنة عندما اكتشفت عن طريق نظام "فارس" تدني مستواي من الخامس للرابع دون علمي، وبالبحث والاستقصاء فوجئت أني خارج نطاق الخدمة المدنية وليس لدي أي بيانات على بوابتها، على الرغم من عملي الحكومي في التعليم لأكثر من 16 سنة، إلى جانب ذلك وجدت أنني موظف وأعمل معلماً في منطقة عسير رغم انتقالي لتعليم الباحة منذ قرابة 4 سنوات".

وطالب عبر "سبق"، المسؤولين في وزارة التعليم، بإعادته إلى مستواه الخامس، وصرف فروقاته ومستحقاته بأثر رجعي أسوة بزملائه المعينين في العام نفسه، مشيراً إلى أنه عمل معلماً في مدارس الأبناء بوزارة الدفاع منذ عام 1423 حتى عام 1433، قبل أن ينضم إلى وزارة التربية والتعليم على المستوى الخامس بقرار رسمي، أي قبل 7 سنوات.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لتعليم منطقة الباحة محمد سعيد هضبان؛ لـ "سبق": "المعلم كان أحد معلمي وزارة الدفاع وتمّت تسوية وضعه وضمّه إلى وزارة التعليم وأدخلت بياناته من قِبل وزارة التعليم، والإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة تجاوبت مع طلب المعلم"، مؤكداً أن تعليم الباحة خاطب وزارة التعليم وهي تعمل حالياً على استيفاء مسوغات تسجيل بياناته لدى ديوان الخدمة المدنية ومن ثم تسكين وظيفته على المستوى الخامس المستحق له.

وتواصلت "سبق"، مع حمد المنيف؛ المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية الذي اكتفى بقوله: "وزارة الخدمة المدنية تعتمد في بياناتها على ما يرد لها من وقوعات وظيفية من الجهات الحكومية".

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