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في الاتجاه الغربي.. رئيس الأركان المصري يشهد إجراءات الاستعداد القتالي

ضمن خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة

شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي لعناصر القوات على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

جاء ذلك في إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة وأمنها القومي على كل الاتجاهات الاستراتيجية براً وبحراً وجواً بالتعاون بين كل الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة المصرية.

وتفقّد رئيس الأركان المصري الإجراءات المتخذة لرفع درجات الاستعداد القتالي، واستعرض قرارات القادة على كل المستويات وتنظيم التعاون بين كال عناصر تشكيل العملية الاستراتيجية للقوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بما يضمن تنفيذ كافة العناصر للمهام بكل دقة وفي التوقيتات المحددة.

وناقش عدداً من القادة والضباط في أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية مجابهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير أعمال القتال.

رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد

الرئيسية/ أخبار العالم

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في الاتجاه الغربي.. رئيس الأركان المصري يشهد إجراءات الاستعداد القتالي
سبق

شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي لعناصر القوات على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

جاء ذلك في إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة وأمنها القومي على كل الاتجاهات الاستراتيجية براً وبحراً وجواً بالتعاون بين كل الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة المصرية.

وتفقّد رئيس الأركان المصري الإجراءات المتخذة لرفع درجات الاستعداد القتالي، واستعرض قرارات القادة على كل المستويات وتنظيم التعاون بين كال عناصر تشكيل العملية الاستراتيجية للقوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بما يضمن تنفيذ كافة العناصر للمهام بكل دقة وفي التوقيتات المحددة.

وناقش عدداً من القادة والضباط في أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية مجابهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير أعمال القتال.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
02:24 PM

في الاتجاه الغربي.. رئيس الأركان المصري يشهد إجراءات الاستعداد القتالي

ضمن خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,315

شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي لعناصر القوات على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

جاء ذلك في إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة وأمنها القومي على كل الاتجاهات الاستراتيجية براً وبحراً وجواً بالتعاون بين كل الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة المصرية.

وتفقّد رئيس الأركان المصري الإجراءات المتخذة لرفع درجات الاستعداد القتالي، واستعرض قرارات القادة على كل المستويات وتنظيم التعاون بين كال عناصر تشكيل العملية الاستراتيجية للقوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بما يضمن تنفيذ كافة العناصر للمهام بكل دقة وفي التوقيتات المحددة.

وناقش عدداً من القادة والضباط في أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية مجابهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير أعمال القتال.

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