النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزارة التعليم تشيد بجهود تعليم نجران في التعامل مع متطلبات وتحديات العمل

أشادت بجهود الإعلام في سرعة تطبيق دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل

أشادت وزارة التعليم بجهود إدارة تعليم نجران المثمرة، في سرعة الاستجابة لمتطلبات وتحديات العمل طيلة العام الدراسي، وتحديدًا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد والبدء على الفور بتطبيق التعلم عن بعد.

ووجّه المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بوزارة التعليم الدكتور أحمد الجميعة، شكره وتقديره للمدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، ومدير إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي جابر بن محمد مدخلي، ومساعدته سميحة آل صمع، ومنسوبي ومنسوبات إدارة الإعلام والاتصال بإدارة التعليم، لقاء سرعة الاستجابة لمتطلبات وتحديات العمل الإعلامي طوال العام الدراسي، وتحديدًا خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، والتعليم عن بعد.

ووجّه شكره لهم على العمل المخلص في تطبيق إجراءات دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي؛ حيث أظهرت الإدارة مهنية عالية في العمل تحت الضغط، والمتابعة المستمرة لكل الموضوعات وعلى مدار الساعة لضبط وتجويد العمل الإعلامي ورفع كفاءته.

وأثنت الوزارة -في خطاب شكر بعثته للإدارة ولمدير إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث باسم تعليم نجران جابر بن محمد مدخلي- بالجهود المثمرة في سرعة تطبيق إجراءات دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي لمكاتب التعليم ولجميع مدارس البنبن والبنات في وقت قياسي وكفاءة عالية؛ إذ يعد تعليم نجران السباق في تطبيق اللائحة الجديدة بكل ضوابطها.

وقال "الجميعة": كانت إدارة الإعلام والاتصال أنموذجًا يُحتذى به في التفاني والإنجاز".

يذكر أن "مدخلي" يعد من الكفاءات والكوادر الوطنية المتميزة في مجال الإعلام، والمجال الإداري والعملي بصفة عامة، ويتمتع بعلاقات متميزة مع كافة الزملاء الإعلاميين، وتكلف بالعديد من المهام في مجال عمله، وعرف بإخلاصة وتفانيه لخدمة الوطن والمواطن.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
وزارة التعليم تشيد بجهود تعليم نجران في التعامل مع متطلبات وتحديات العمل
سبق

أشادت وزارة التعليم بجهود إدارة تعليم نجران المثمرة، في سرعة الاستجابة لمتطلبات وتحديات العمل طيلة العام الدراسي، وتحديدًا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد والبدء على الفور بتطبيق التعلم عن بعد.

ووجّه المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بوزارة التعليم الدكتور أحمد الجميعة، شكره وتقديره للمدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، ومدير إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي جابر بن محمد مدخلي، ومساعدته سميحة آل صمع، ومنسوبي ومنسوبات إدارة الإعلام والاتصال بإدارة التعليم، لقاء سرعة الاستجابة لمتطلبات وتحديات العمل الإعلامي طوال العام الدراسي، وتحديدًا خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، والتعليم عن بعد.

ووجّه شكره لهم على العمل المخلص في تطبيق إجراءات دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي؛ حيث أظهرت الإدارة مهنية عالية في العمل تحت الضغط، والمتابعة المستمرة لكل الموضوعات وعلى مدار الساعة لضبط وتجويد العمل الإعلامي ورفع كفاءته.

وأثنت الوزارة -في خطاب شكر بعثته للإدارة ولمدير إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث باسم تعليم نجران جابر بن محمد مدخلي- بالجهود المثمرة في سرعة تطبيق إجراءات دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي لمكاتب التعليم ولجميع مدارس البنبن والبنات في وقت قياسي وكفاءة عالية؛ إذ يعد تعليم نجران السباق في تطبيق اللائحة الجديدة بكل ضوابطها.

وقال "الجميعة": كانت إدارة الإعلام والاتصال أنموذجًا يُحتذى به في التفاني والإنجاز".

يذكر أن "مدخلي" يعد من الكفاءات والكوادر الوطنية المتميزة في مجال الإعلام، والمجال الإداري والعملي بصفة عامة، ويتمتع بعلاقات متميزة مع كافة الزملاء الإعلاميين، وتكلف بالعديد من المهام في مجال عمله، وعرف بإخلاصة وتفانيه لخدمة الوطن والمواطن.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
04:28 PM

وزارة التعليم تشيد بجهود تعليم نجران في التعامل مع متطلبات وتحديات العمل

أشادت بجهود الإعلام في سرعة تطبيق دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل

A A A
علي حفول - نجران
0
2,592

أشادت وزارة التعليم بجهود إدارة تعليم نجران المثمرة، في سرعة الاستجابة لمتطلبات وتحديات العمل طيلة العام الدراسي، وتحديدًا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد والبدء على الفور بتطبيق التعلم عن بعد.

ووجّه المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بوزارة التعليم الدكتور أحمد الجميعة، شكره وتقديره للمدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، ومدير إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي جابر بن محمد مدخلي، ومساعدته سميحة آل صمع، ومنسوبي ومنسوبات إدارة الإعلام والاتصال بإدارة التعليم، لقاء سرعة الاستجابة لمتطلبات وتحديات العمل الإعلامي طوال العام الدراسي، وتحديدًا خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، والتعليم عن بعد.

ووجّه شكره لهم على العمل المخلص في تطبيق إجراءات دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي؛ حيث أظهرت الإدارة مهنية عالية في العمل تحت الضغط، والمتابعة المستمرة لكل الموضوعات وعلى مدار الساعة لضبط وتجويد العمل الإعلامي ورفع كفاءته.

وأثنت الوزارة -في خطاب شكر بعثته للإدارة ولمدير إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث باسم تعليم نجران جابر بن محمد مدخلي- بالجهود المثمرة في سرعة تطبيق إجراءات دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي لمكاتب التعليم ولجميع مدارس البنبن والبنات في وقت قياسي وكفاءة عالية؛ إذ يعد تعليم نجران السباق في تطبيق اللائحة الجديدة بكل ضوابطها.

وقال "الجميعة": كانت إدارة الإعلام والاتصال أنموذجًا يُحتذى به في التفاني والإنجاز".

يذكر أن "مدخلي" يعد من الكفاءات والكوادر الوطنية المتميزة في مجال الإعلام، والمجال الإداري والعملي بصفة عامة، ويتمتع بعلاقات متميزة مع كافة الزملاء الإعلاميين، وتكلف بالعديد من المهام في مجال عمله، وعرف بإخلاصة وتفانيه لخدمة الوطن والمواطن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,838
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,240
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,916
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,090

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة