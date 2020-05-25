النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة تقيم سحوراً

في فندق مداريم كراون بالرياض

أقامت الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة، مساء أمس، سحوراً لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية فهد حشان النتيفي، وعدد من منسوبي الجمعية والمهتمين والإعلاميين، وذلك في فندق مداريم كراون بالرياض.

واستعرض النتيفي، خلال كلمة له بهذه المناسبة، فكرة تأسيس الجمعية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها والفئات المستهدفة من ذوي الإعاقة (الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية...)، مشيراً إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم الكثير من القدرات والتطلعات، ويحق لهم بأن يشاركوا بفعالية في التنمية المجتمعية وفق قدراتهم.

وبين أنه من هذا المنطلق أنشأت الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة الهادفة إلى تنمية وتطوير وتكامل قدرات ومهارات ذوي الإعاقة بالاستفادة من طاقاتهم ومواهبهم, وتسهم في تمكين وتحسين وتسهيل أساليب حياتهم، وذلك لتعزيز دمجهم في المجتمع ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص وفق تطلعات ولاة الأمر ورؤية المملكة 2030, مؤكداً حرص واهتمام الحكومة الرشيدة ـ أيدها الله ـ على جميع أفراد المجتمع بكل فئاته.

وأوضح أن رؤية الجمعية هي أن يكون العمل تكاملي لتحقيق تنمية مستدامة مع القطاعات العامة والخاصة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المراكز والمؤسسات المانحة والجامعات الأهلية والمختصون بالإعاقة، والعمل على التمكين والتنمية والتوعية والتكامل في كل ما يخدم هذه الفئة الغالية على المجتمع، مشيراً إلى أن الفئة المستهدفة هم جميع ذوي الإعاقة من الرجال والنساء والأطفال.

وبيّن رئيس مجلس إدارة الجمعية أن أهداف الجمعية هي تقديم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في الحياة العملية، والتواصل المجتمعي الفعّال من خلال مساهمات المجتمع مع مختلف الجهات، وتنمية وتمكين وتطوير القدرات والمهارات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم برامج نوعية تسهم في تحسين وتسهيل حياتهم.

يذكر أن الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة هي جمعية خيرية تأسست عام 1 / 3 / 1439هـ، ومسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم 920 ومقرها مدينة الرياض، وتسعى لتحقيق كل ما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة التي كفلتها الدولة للإسهام في بناء الوطن المعطاء.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة تقيم سحوراً
سبق

أقامت الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة، مساء أمس، سحوراً لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية فهد حشان النتيفي، وعدد من منسوبي الجمعية والمهتمين والإعلاميين، وذلك في فندق مداريم كراون بالرياض.

واستعرض النتيفي، خلال كلمة له بهذه المناسبة، فكرة تأسيس الجمعية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها والفئات المستهدفة من ذوي الإعاقة (الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية...)، مشيراً إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم الكثير من القدرات والتطلعات، ويحق لهم بأن يشاركوا بفعالية في التنمية المجتمعية وفق قدراتهم.

وبين أنه من هذا المنطلق أنشأت الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة الهادفة إلى تنمية وتطوير وتكامل قدرات ومهارات ذوي الإعاقة بالاستفادة من طاقاتهم ومواهبهم, وتسهم في تمكين وتحسين وتسهيل أساليب حياتهم، وذلك لتعزيز دمجهم في المجتمع ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص وفق تطلعات ولاة الأمر ورؤية المملكة 2030, مؤكداً حرص واهتمام الحكومة الرشيدة ـ أيدها الله ـ على جميع أفراد المجتمع بكل فئاته.

وأوضح أن رؤية الجمعية هي أن يكون العمل تكاملي لتحقيق تنمية مستدامة مع القطاعات العامة والخاصة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المراكز والمؤسسات المانحة والجامعات الأهلية والمختصون بالإعاقة، والعمل على التمكين والتنمية والتوعية والتكامل في كل ما يخدم هذه الفئة الغالية على المجتمع، مشيراً إلى أن الفئة المستهدفة هم جميع ذوي الإعاقة من الرجال والنساء والأطفال.

وبيّن رئيس مجلس إدارة الجمعية أن أهداف الجمعية هي تقديم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في الحياة العملية، والتواصل المجتمعي الفعّال من خلال مساهمات المجتمع مع مختلف الجهات، وتنمية وتمكين وتطوير القدرات والمهارات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم برامج نوعية تسهم في تحسين وتسهيل حياتهم.

يذكر أن الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة هي جمعية خيرية تأسست عام 1 / 3 / 1439هـ، ومسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم 920 ومقرها مدينة الرياض، وتسعى لتحقيق كل ما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة التي كفلتها الدولة للإسهام في بناء الوطن المعطاء.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
12:52 AM

الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة تقيم سحوراً

في فندق مداريم كراون بالرياض

A A A
أحمد البراهيم - الرياض
0
30

أقامت الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة، مساء أمس، سحوراً لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية فهد حشان النتيفي، وعدد من منسوبي الجمعية والمهتمين والإعلاميين، وذلك في فندق مداريم كراون بالرياض.

واستعرض النتيفي، خلال كلمة له بهذه المناسبة، فكرة تأسيس الجمعية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها والفئات المستهدفة من ذوي الإعاقة (الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية...)، مشيراً إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم الكثير من القدرات والتطلعات، ويحق لهم بأن يشاركوا بفعالية في التنمية المجتمعية وفق قدراتهم.

وبين أنه من هذا المنطلق أنشأت الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة الهادفة إلى تنمية وتطوير وتكامل قدرات ومهارات ذوي الإعاقة بالاستفادة من طاقاتهم ومواهبهم, وتسهم في تمكين وتحسين وتسهيل أساليب حياتهم، وذلك لتعزيز دمجهم في المجتمع ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص وفق تطلعات ولاة الأمر ورؤية المملكة 2030, مؤكداً حرص واهتمام الحكومة الرشيدة ـ أيدها الله ـ على جميع أفراد المجتمع بكل فئاته.

وأوضح أن رؤية الجمعية هي أن يكون العمل تكاملي لتحقيق تنمية مستدامة مع القطاعات العامة والخاصة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المراكز والمؤسسات المانحة والجامعات الأهلية والمختصون بالإعاقة، والعمل على التمكين والتنمية والتوعية والتكامل في كل ما يخدم هذه الفئة الغالية على المجتمع، مشيراً إلى أن الفئة المستهدفة هم جميع ذوي الإعاقة من الرجال والنساء والأطفال.

وبيّن رئيس مجلس إدارة الجمعية أن أهداف الجمعية هي تقديم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في الحياة العملية، والتواصل المجتمعي الفعّال من خلال مساهمات المجتمع مع مختلف الجهات، وتنمية وتمكين وتطوير القدرات والمهارات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم برامج نوعية تسهم في تحسين وتسهيل حياتهم.

يذكر أن الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة هي جمعية خيرية تأسست عام 1 / 3 / 1439هـ، ومسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم 920 ومقرها مدينة الرياض، وتسعى لتحقيق كل ما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة التي كفلتها الدولة للإسهام في بناء الوطن المعطاء.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,797
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,760
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,128
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,394

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة