الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة تقيم سحوراً

في فندق مداريم كراون بالرياض

أقامت الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة، مساء أمس، سحوراً لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية فهد حشان النتيفي، وعدد من منسوبي الجمعية والمهتمين والإعلاميين، وذلك في فندق مداريم كراون بالرياض.

واستعرض النتيفي، خلال كلمة له بهذه المناسبة، فكرة تأسيس الجمعية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها والفئات المستهدفة من ذوي الإعاقة (الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية...)، مشيراً إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم الكثير من القدرات والتطلعات، ويحق لهم بأن يشاركوا بفعالية في التنمية المجتمعية وفق قدراتهم.

وبين أنه من هذا المنطلق أنشأت الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة الهادفة إلى تنمية وتطوير وتكامل قدرات ومهارات ذوي الإعاقة بالاستفادة من طاقاتهم ومواهبهم, وتسهم في تمكين وتحسين وتسهيل أساليب حياتهم، وذلك لتعزيز دمجهم في المجتمع ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص وفق تطلعات ولاة الأمر ورؤية المملكة 2030, مؤكداً حرص واهتمام الحكومة الرشيدة ـ أيدها الله ـ على جميع أفراد المجتمع بكل فئاته.

وأوضح أن رؤية الجمعية هي أن يكون العمل تكاملي لتحقيق تنمية مستدامة مع القطاعات العامة والخاصة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المراكز والمؤسسات المانحة والجامعات الأهلية والمختصون بالإعاقة، والعمل على التمكين والتنمية والتوعية والتكامل في كل ما يخدم هذه الفئة الغالية على المجتمع، مشيراً إلى أن الفئة المستهدفة هم جميع ذوي الإعاقة من الرجال والنساء والأطفال.

وبيّن رئيس مجلس إدارة الجمعية أن أهداف الجمعية هي تقديم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في الحياة العملية، والتواصل المجتمعي الفعّال من خلال مساهمات المجتمع مع مختلف الجهات، وتنمية وتمكين وتطوير القدرات والمهارات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم برامج نوعية تسهم في تحسين وتسهيل حياتهم.

يذكر أن الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة هي جمعية خيرية تأسست عام 1 / 3 / 1439هـ، ومسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم 920 ومقرها مدينة الرياض، وتسعى لتحقيق كل ما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة التي كفلتها الدولة للإسهام في بناء الوطن المعطاء.

