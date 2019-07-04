القيادة تهنئ "السبسي" رئيس تونس بمناسبة خروجه من المستشفى

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة خروج فخامته من المستشفى.



وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة خروج فخامتكم من المستشفى بعد أن من الله عليكم بالشفاء، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات، سائلين الله العلي القدير أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة خروج فخامته من المستشفى.

وقال سمو ولي العهد: "يسرني بمناسبة خروج فخامتكم من المستشفى بعد أن من الله عليكم بالشفاء، أن أعرب لكم عن أبلغ التهاني، وأطيب التمنيات، داعياً المولى العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والعافية، وأن لا يريكم أي سوء، إنه سميع مجيب".

