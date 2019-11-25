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مذيعو "التوك شو" العرب يخاطبون جماهيرهم من منتدى الإعلام السعودي

يناقشون ما تثيره البرامج الحوارية من جدل وطريقة إدارة مذيعيها لحلقاتها

يتخلى أربعة من أبرز المذيعين على مستوى الوطن العربي، عن مقعدهم الرئيسي في منتصف الشاشة؛ ليتحولوا إلى ضيوف في جلسة يستضيفها منتدى الإعلام السعودي الذي ينطلق مطلع شهر ديسمبر المقبل؛ حيث تناقش ما تثيره البرامج الحوارية من جدل حول محتواها واختياراتها وطريقة إدارة مذيعيها لحلقاتها.
ويدير الجلسةَ التي ستُعقد تحت عنوان "التوك شو.. تنفيس أم علاج" المذيعة نشوى الرويني، وهي واحدة من أصغر المذيعات العربيات التي قدّمن برامج على الهواء، وقدمت العديد من البرامج أشهرها: "صباح الخير يا عرب"، و"بصراحة مع نشوى"، و"حوار صريح"، و"كلام نواعم"، وعملت مع القنوات التلفزيونية من بينها قناة "إم بي سي" وقناة "دبي" وقناة "أبو ظبي".
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة جدلًا؛ حيث اعتاد ضيوفها المذيعون وائل الإبراشي ومعتز الدمرداش وعلي العلياني وبركات الوقيان، أن يثيروا التساؤلات وعلامات الاستفهام حول القضايا من زاويا مختلفة.
واشتهر وائل الإبراشي الذي مارس العمل الصحافي، بتقديم برنامج "العاشرة مساء" اليومي الذي يُبث على قنوات "دريم"، أما "الدمرداش" فهو ابن عائلة إعلامية؛ فوالدته هي الفنانة كريمة مختار، ووالده هو المخرج نور الدمرداش، واشتهر بتقديم النشرة الإنجليزية والفرنسية على القنوات المصرية، كما عَمِل في العديد من القنوات الفضائية، ومن أشهر برامجه التي لاقت رواجًا، برنامج الحوار "90 دقيقة" على قناة "المحور"، ويقدم حاليًا برنامج "مصر الجديدة" على قناة "الحياة".
وتستضيف الجلسة مذيعان انطلقت شهرتهما من الخليج لتصل إلى مختلف أرجاء الوطن العربي، وهما علي العلياني الذي يقدم برنامج "معالي المواطن" و"مجموعة إنسان" على MBC، وبركات الوقيان الذي قدّم العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية في قنوات "الكويت، ودبي، وروتانا خليجية، والمستقبل، والوطن".
يُذكر أن منتدى الإعلام السعودي ينطلق بنسخته الأولى تحت شعار: "صناعة الإعلام.. الفرص والتحديات" ويناقش عبر العديد من الجلسات وورش العمل مختلف القضايا ذات العلاقة بصناعة الإعلام والتطورات التي تشهدها البيئة الاتصالية والتحديات التنظيمية والثقافية والمهنية والتقنية التي تواجهها والعوامل المؤثرة فيها.

مذيعو "التوك شو" منتدى الإعلام السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مذيعو "التوك شو" العرب يخاطبون جماهيرهم من منتدى الإعلام السعودي
سبق

يتخلى أربعة من أبرز المذيعين على مستوى الوطن العربي، عن مقعدهم الرئيسي في منتصف الشاشة؛ ليتحولوا إلى ضيوف في جلسة يستضيفها منتدى الإعلام السعودي الذي ينطلق مطلع شهر ديسمبر المقبل؛ حيث تناقش ما تثيره البرامج الحوارية من جدل حول محتواها واختياراتها وطريقة إدارة مذيعيها لحلقاتها.
ويدير الجلسةَ التي ستُعقد تحت عنوان "التوك شو.. تنفيس أم علاج" المذيعة نشوى الرويني، وهي واحدة من أصغر المذيعات العربيات التي قدّمن برامج على الهواء، وقدمت العديد من البرامج أشهرها: "صباح الخير يا عرب"، و"بصراحة مع نشوى"، و"حوار صريح"، و"كلام نواعم"، وعملت مع القنوات التلفزيونية من بينها قناة "إم بي سي" وقناة "دبي" وقناة "أبو ظبي".
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة جدلًا؛ حيث اعتاد ضيوفها المذيعون وائل الإبراشي ومعتز الدمرداش وعلي العلياني وبركات الوقيان، أن يثيروا التساؤلات وعلامات الاستفهام حول القضايا من زاويا مختلفة.
واشتهر وائل الإبراشي الذي مارس العمل الصحافي، بتقديم برنامج "العاشرة مساء" اليومي الذي يُبث على قنوات "دريم"، أما "الدمرداش" فهو ابن عائلة إعلامية؛ فوالدته هي الفنانة كريمة مختار، ووالده هو المخرج نور الدمرداش، واشتهر بتقديم النشرة الإنجليزية والفرنسية على القنوات المصرية، كما عَمِل في العديد من القنوات الفضائية، ومن أشهر برامجه التي لاقت رواجًا، برنامج الحوار "90 دقيقة" على قناة "المحور"، ويقدم حاليًا برنامج "مصر الجديدة" على قناة "الحياة".
وتستضيف الجلسة مذيعان انطلقت شهرتهما من الخليج لتصل إلى مختلف أرجاء الوطن العربي، وهما علي العلياني الذي يقدم برنامج "معالي المواطن" و"مجموعة إنسان" على MBC، وبركات الوقيان الذي قدّم العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية في قنوات "الكويت، ودبي، وروتانا خليجية، والمستقبل، والوطن".
يُذكر أن منتدى الإعلام السعودي ينطلق بنسخته الأولى تحت شعار: "صناعة الإعلام.. الفرص والتحديات" ويناقش عبر العديد من الجلسات وورش العمل مختلف القضايا ذات العلاقة بصناعة الإعلام والتطورات التي تشهدها البيئة الاتصالية والتحديات التنظيمية والثقافية والمهنية والتقنية التي تواجهها والعوامل المؤثرة فيها.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
11:05 AM

مذيعو "التوك شو" العرب يخاطبون جماهيرهم من منتدى الإعلام السعودي

يناقشون ما تثيره البرامج الحوارية من جدل وطريقة إدارة مذيعيها لحلقاتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتخلى أربعة من أبرز المذيعين على مستوى الوطن العربي، عن مقعدهم الرئيسي في منتصف الشاشة؛ ليتحولوا إلى ضيوف في جلسة يستضيفها منتدى الإعلام السعودي الذي ينطلق مطلع شهر ديسمبر المقبل؛ حيث تناقش ما تثيره البرامج الحوارية من جدل حول محتواها واختياراتها وطريقة إدارة مذيعيها لحلقاتها.
ويدير الجلسةَ التي ستُعقد تحت عنوان "التوك شو.. تنفيس أم علاج" المذيعة نشوى الرويني، وهي واحدة من أصغر المذيعات العربيات التي قدّمن برامج على الهواء، وقدمت العديد من البرامج أشهرها: "صباح الخير يا عرب"، و"بصراحة مع نشوى"، و"حوار صريح"، و"كلام نواعم"، وعملت مع القنوات التلفزيونية من بينها قناة "إم بي سي" وقناة "دبي" وقناة "أبو ظبي".
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة جدلًا؛ حيث اعتاد ضيوفها المذيعون وائل الإبراشي ومعتز الدمرداش وعلي العلياني وبركات الوقيان، أن يثيروا التساؤلات وعلامات الاستفهام حول القضايا من زاويا مختلفة.
واشتهر وائل الإبراشي الذي مارس العمل الصحافي، بتقديم برنامج "العاشرة مساء" اليومي الذي يُبث على قنوات "دريم"، أما "الدمرداش" فهو ابن عائلة إعلامية؛ فوالدته هي الفنانة كريمة مختار، ووالده هو المخرج نور الدمرداش، واشتهر بتقديم النشرة الإنجليزية والفرنسية على القنوات المصرية، كما عَمِل في العديد من القنوات الفضائية، ومن أشهر برامجه التي لاقت رواجًا، برنامج الحوار "90 دقيقة" على قناة "المحور"، ويقدم حاليًا برنامج "مصر الجديدة" على قناة "الحياة".
وتستضيف الجلسة مذيعان انطلقت شهرتهما من الخليج لتصل إلى مختلف أرجاء الوطن العربي، وهما علي العلياني الذي يقدم برنامج "معالي المواطن" و"مجموعة إنسان" على MBC، وبركات الوقيان الذي قدّم العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية في قنوات "الكويت، ودبي، وروتانا خليجية، والمستقبل، والوطن".
يُذكر أن منتدى الإعلام السعودي ينطلق بنسخته الأولى تحت شعار: "صناعة الإعلام.. الفرص والتحديات" ويناقش عبر العديد من الجلسات وورش العمل مختلف القضايا ذات العلاقة بصناعة الإعلام والتطورات التي تشهدها البيئة الاتصالية والتحديات التنظيمية والثقافية والمهنية والتقنية التي تواجهها والعوامل المؤثرة فيها.

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