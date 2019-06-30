50 علامة وأكثر.. حلول تقنية حاضرة بمعرض الامتياز التجاري العالمي بالمدينة

"عبدالعزيز" معددًا الأهداف: نسعى لتقديم أنظمة التكييف والاستشارات وطرق الاختيار

تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة، دشن الأمير سعود بن خالد الفيصل، أمير المنطقة بالنيابة، المعرض العالمي للامتياز التجاري 2019، الذي تنظّمه "غرفة المدينة"؛ حيث شاركت "سمارت جولد السعودية" لأنظمة وحلول التكييف كراعٍ فضي للمعرض.

وأوضح المدير التنفيذي "سمارت جولد السعودية" سعد عبدالعزيز، أن أهداف المشاركة تقديمُ أنظمة وحلول التكييف والاستشارات الفنية والهندسية، والتعريف بأهمية اختيار المنتج ذي الجودة وكفاءة الطاقة، وكيفية اختيار القدرات الصحيحة والحسابات الهندسية المتكاملة لأنظمة التهوية والتكييف.

وأضاف: "كما تقوم المشاركة على العوامل التي تساعد على توفير الكهرباء، ودعم كفاءة التبريد، وتقليل الصيانة، وإطالة عمر الأجهزة، والمساهمة في التوعية بأهمية استبدال الأجهزة القديمة بأجهزة جديدة موفرة للطاقة، وكذلك الاهتمام بالصيانة الوقائية لأجهزة التكييف".

وتشارك أكثر من 50 علامة تجارية محلية وعالمية في معرض الفرنشايز الذي افتُتح يوم الخميس برعاية أمير المدينة المنورة وتنظيم غرفة التجارة.