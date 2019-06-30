النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

50 علامة وأكثر.. حلول تقنية حاضرة بمعرض الامتياز التجاري العالمي بالمدينة

"عبدالعزيز" معددًا الأهداف: نسعى لتقديم أنظمة التكييف والاستشارات وطرق الاختيار

تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة، دشن الأمير سعود بن خالد الفيصل، أمير المنطقة بالنيابة، المعرض العالمي للامتياز التجاري 2019، الذي تنظّمه "غرفة المدينة"؛ حيث شاركت "سمارت جولد السعودية" لأنظمة وحلول التكييف كراعٍ فضي للمعرض.

وأوضح المدير التنفيذي "سمارت جولد السعودية" سعد عبدالعزيز، أن أهداف المشاركة تقديمُ أنظمة وحلول التكييف والاستشارات الفنية والهندسية، والتعريف بأهمية اختيار المنتج ذي الجودة وكفاءة الطاقة، وكيفية اختيار القدرات الصحيحة والحسابات الهندسية المتكاملة لأنظمة التهوية والتكييف.

وأضاف: "كما تقوم المشاركة على العوامل التي تساعد على توفير الكهرباء، ودعم كفاءة التبريد، وتقليل الصيانة، وإطالة عمر الأجهزة، والمساهمة في التوعية بأهمية استبدال الأجهزة القديمة بأجهزة جديدة موفرة للطاقة، وكذلك الاهتمام بالصيانة الوقائية لأجهزة التكييف".

وتشارك أكثر من 50 علامة تجارية محلية وعالمية في معرض الفرنشايز الذي افتُتح يوم الخميس برعاية أمير المدينة المنورة وتنظيم غرفة التجارة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
50 علامة وأكثر.. حلول تقنية حاضرة بمعرض الامتياز التجاري العالمي بالمدينة
سبق

تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة، دشن الأمير سعود بن خالد الفيصل، أمير المنطقة بالنيابة، المعرض العالمي للامتياز التجاري 2019، الذي تنظّمه "غرفة المدينة"؛ حيث شاركت "سمارت جولد السعودية" لأنظمة وحلول التكييف كراعٍ فضي للمعرض.

وأوضح المدير التنفيذي "سمارت جولد السعودية" سعد عبدالعزيز، أن أهداف المشاركة تقديمُ أنظمة وحلول التكييف والاستشارات الفنية والهندسية، والتعريف بأهمية اختيار المنتج ذي الجودة وكفاءة الطاقة، وكيفية اختيار القدرات الصحيحة والحسابات الهندسية المتكاملة لأنظمة التهوية والتكييف.

وأضاف: "كما تقوم المشاركة على العوامل التي تساعد على توفير الكهرباء، ودعم كفاءة التبريد، وتقليل الصيانة، وإطالة عمر الأجهزة، والمساهمة في التوعية بأهمية استبدال الأجهزة القديمة بأجهزة جديدة موفرة للطاقة، وكذلك الاهتمام بالصيانة الوقائية لأجهزة التكييف".

وتشارك أكثر من 50 علامة تجارية محلية وعالمية في معرض الفرنشايز الذي افتُتح يوم الخميس برعاية أمير المدينة المنورة وتنظيم غرفة التجارة.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
11:56 AM

50 علامة وأكثر.. حلول تقنية حاضرة بمعرض الامتياز التجاري العالمي بالمدينة

"عبدالعزيز" معددًا الأهداف: نسعى لتقديم أنظمة التكييف والاستشارات وطرق الاختيار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
96

تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة، دشن الأمير سعود بن خالد الفيصل، أمير المنطقة بالنيابة، المعرض العالمي للامتياز التجاري 2019، الذي تنظّمه "غرفة المدينة"؛ حيث شاركت "سمارت جولد السعودية" لأنظمة وحلول التكييف كراعٍ فضي للمعرض.

وأوضح المدير التنفيذي "سمارت جولد السعودية" سعد عبدالعزيز، أن أهداف المشاركة تقديمُ أنظمة وحلول التكييف والاستشارات الفنية والهندسية، والتعريف بأهمية اختيار المنتج ذي الجودة وكفاءة الطاقة، وكيفية اختيار القدرات الصحيحة والحسابات الهندسية المتكاملة لأنظمة التهوية والتكييف.

وأضاف: "كما تقوم المشاركة على العوامل التي تساعد على توفير الكهرباء، ودعم كفاءة التبريد، وتقليل الصيانة، وإطالة عمر الأجهزة، والمساهمة في التوعية بأهمية استبدال الأجهزة القديمة بأجهزة جديدة موفرة للطاقة، وكذلك الاهتمام بالصيانة الوقائية لأجهزة التكييف".

وتشارك أكثر من 50 علامة تجارية محلية وعالمية في معرض الفرنشايز الذي افتُتح يوم الخميس برعاية أمير المدينة المنورة وتنظيم غرفة التجارة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,403
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,242
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,746
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,156

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة