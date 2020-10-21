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"ارتقاء" و"أسر التوحد" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة

تركز على توفير أجهزة الحاسب الآلي للطلاب المستفيدين

وقع المشرف العام للجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية "ارتقاء"، عمر الشيباني، اليوم، مذكرة تفاهم مع مدير فرع جمعية "أسر التوحد" بالمنطقة الشرقية عبد العزيز الباز.

وقال "الشيباني": إن الاتفاقية في إطار خطط الجمعية الاستراتيجية لتعزيز الشراكة مع الجمعيات الخيرية.

وأضاف أن المذكرة تركز على إعادة تأهيل وتدوير الأجهزة الإلكترونية، ودورها في الحفاظ على البيئة، وتشجيع التبرع بالأجهزة بصفة دائمة، وتوفير أجهزة الحاسب الآلي للطلاب المستفيدين من خدمات الجمعية، دعمًا لهم في إكمال الأعمال التعليمية.

وشكر "الباز"، "ارتقاء" على الجهود التي تبذلها في دعم العملية التعليمية للطلاب، قائلًا: إن الشراكات بين الجمعيات الخيرية تفعيل للحراك المجتمعي وتبادل للخبرات.

يذكر أن جمعية "ارتقاء" إحدى مبادرات "الفوزان" لخدمة المجتمع.

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"ارتقاء" و"أسر التوحد" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة
سبق

وقع المشرف العام للجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية "ارتقاء"، عمر الشيباني، اليوم، مذكرة تفاهم مع مدير فرع جمعية "أسر التوحد" بالمنطقة الشرقية عبد العزيز الباز.

وقال "الشيباني": إن الاتفاقية في إطار خطط الجمعية الاستراتيجية لتعزيز الشراكة مع الجمعيات الخيرية.

وأضاف أن المذكرة تركز على إعادة تأهيل وتدوير الأجهزة الإلكترونية، ودورها في الحفاظ على البيئة، وتشجيع التبرع بالأجهزة بصفة دائمة، وتوفير أجهزة الحاسب الآلي للطلاب المستفيدين من خدمات الجمعية، دعمًا لهم في إكمال الأعمال التعليمية.

وشكر "الباز"، "ارتقاء" على الجهود التي تبذلها في دعم العملية التعليمية للطلاب، قائلًا: إن الشراكات بين الجمعيات الخيرية تفعيل للحراك المجتمعي وتبادل للخبرات.

يذكر أن جمعية "ارتقاء" إحدى مبادرات "الفوزان" لخدمة المجتمع.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
05:25 PM

"ارتقاء" و"أسر التوحد" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة

تركز على توفير أجهزة الحاسب الآلي للطلاب المستفيدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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وقع المشرف العام للجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية "ارتقاء"، عمر الشيباني، اليوم، مذكرة تفاهم مع مدير فرع جمعية "أسر التوحد" بالمنطقة الشرقية عبد العزيز الباز.

وقال "الشيباني": إن الاتفاقية في إطار خطط الجمعية الاستراتيجية لتعزيز الشراكة مع الجمعيات الخيرية.

وأضاف أن المذكرة تركز على إعادة تأهيل وتدوير الأجهزة الإلكترونية، ودورها في الحفاظ على البيئة، وتشجيع التبرع بالأجهزة بصفة دائمة، وتوفير أجهزة الحاسب الآلي للطلاب المستفيدين من خدمات الجمعية، دعمًا لهم في إكمال الأعمال التعليمية.

وشكر "الباز"، "ارتقاء" على الجهود التي تبذلها في دعم العملية التعليمية للطلاب، قائلًا: إن الشراكات بين الجمعيات الخيرية تفعيل للحراك المجتمعي وتبادل للخبرات.

يذكر أن جمعية "ارتقاء" إحدى مبادرات "الفوزان" لخدمة المجتمع.

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