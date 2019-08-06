جازان .. متوسط أسعار الأضاحي من الخراف 1200 ريال

سوق صبيا الشعبي يشهد اليوم إقبالاً كبيراً لاقتراب العيد

واصلت أسعار الأضاحي من الخراف ثبات متوسط أسعارها عند 1200 ريال وفق تقديرات تجار الماشية، خاصة فيما يتعلق بالخراف البلدية في منطقة جازان.

وذكر التجار أن أقل سعر للأضحية في السوق لا يزيد في الغالب على٧٠٠ ريال، موضحين أن استمرار أسعار السوق بهذا الشكل يعد متوازناً مقارنة بالسنوات الماضية التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار الأضاحي في مختلف أسواق جازان .

وشهد سوق صبيا الشعبي اليوم، إقبالاً كبيراً على الخراف نظراً لقرب عيد الأضحى المبارك بشكل كبير على اعتباره السوق الأكبر في منطقة جازان.

وطالب مرتادو السوق بتوفير أطباء بيطريين في محيط الأسواق كافة.

يُشار إلى أن سوق محافظة صبيا الشعبي لا يزال متعثرا، وتسبب التسوق في زحام كبير اليوم وإغلاق بعض المداخل والمخارج ومضايقة المارة على الطريق الدولي.

وباشرت الجهات الأمنية الموقع، وأوضحت البلدية في وقت سابق، أنه تم الرفع بسحب المشروع.