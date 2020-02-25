تأجيل المؤتمر الصحفي لـ "الفيصل " إلى يوم غدٍ الأربعاء
يكشف عن أكبر حدث رياضي تنظمه المملكة
أعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية عن تأجيل المؤتمر الصحفي المقرر لرئيس مجلس الإدراة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إلى يوم غدٍ الأربعاء عند الساعة السادسة والنصف مساءً بالرياض، بدلاً من اليوم الثلاثاء.
وسيكشف " الفيصل " خلال المؤتمر المنتظر عن أكبر حدث رياضي تنظمه المملكة خلال الفترة المقبلة.
تأجيل المؤتمر الصحفي لـ "الفيصل " إلى يوم غدٍ الأربعاء
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-02-25
أعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية عن تأجيل المؤتمر الصحفي المقرر لرئيس مجلس الإدراة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إلى يوم غدٍ الأربعاء عند الساعة السادسة والنصف مساءً بالرياض، بدلاً من اليوم الثلاثاء.
وسيكشف " الفيصل " خلال المؤتمر المنتظر عن أكبر حدث رياضي تنظمه المملكة خلال الفترة المقبلة.
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
08:11 PM
تأجيل المؤتمر الصحفي لـ "الفيصل " إلى يوم غدٍ الأربعاء
أعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية عن تأجيل المؤتمر الصحفي المقرر لرئيس مجلس الإدراة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إلى يوم غدٍ الأربعاء عند الساعة السادسة والنصف مساءً بالرياض، بدلاً من اليوم الثلاثاء.
وسيكشف " الفيصل " خلال المؤتمر المنتظر عن أكبر حدث رياضي تنظمه المملكة خلال الفترة المقبلة.