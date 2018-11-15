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باكستان ترحب بالإجراءات التي اتخذتها المملكة بشأن قضية خاشقجي

أكدت أنها تعكس حرص وتصميم السعودية على المحاسبة وعقاب المتورطين

رحبت باكستان بإعلان المملكة العربية السعودية عن البدء في محاكمة المتهمين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي - رحمه الله -.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم أن هذه الخطوة من جانب المملكة العربية السعودية تعكس حرص وتصميم قيادة المملكة على المحاسبة وعقاب المتورطين كافة في هذه القضية والالتزام الكامل بتحقيق العدالة التامة، وتبيان الحقائق بكل نزاهة وشفافية، وفقًا لما تم تأكيده من قبل من جانب المملكة وتركيا.

جمال خاشقجي اختفاء جمال خاشقجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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باكستان ترحب بالإجراءات التي اتخذتها المملكة بشأن قضية خاشقجي
سبق

رحبت باكستان بإعلان المملكة العربية السعودية عن البدء في محاكمة المتهمين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي - رحمه الله -.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم أن هذه الخطوة من جانب المملكة العربية السعودية تعكس حرص وتصميم قيادة المملكة على المحاسبة وعقاب المتورطين كافة في هذه القضية والالتزام الكامل بتحقيق العدالة التامة، وتبيان الحقائق بكل نزاهة وشفافية، وفقًا لما تم تأكيده من قبل من جانب المملكة وتركيا.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
09:20 PM
اخر تعديل
15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
10:07 PM

باكستان ترحب بالإجراءات التي اتخذتها المملكة بشأن قضية خاشقجي

أكدت أنها تعكس حرص وتصميم السعودية على المحاسبة وعقاب المتورطين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
691

رحبت باكستان بإعلان المملكة العربية السعودية عن البدء في محاكمة المتهمين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي - رحمه الله -.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم أن هذه الخطوة من جانب المملكة العربية السعودية تعكس حرص وتصميم قيادة المملكة على المحاسبة وعقاب المتورطين كافة في هذه القضية والالتزام الكامل بتحقيق العدالة التامة، وتبيان الحقائق بكل نزاهة وشفافية، وفقًا لما تم تأكيده من قبل من جانب المملكة وتركيا.

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