"الصناعات العسكرية" تعرض منتجاتها في "إيدكس 2021" بالقاهرة

جناح المؤسسة يشتمل على منتجات مصنع الأسلحة والذخيرة

تعتزم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المشاركة بمعرض مصر الدولي للدفاع والأمن "إيدكس 2021"، والذي سيقام بمركز المعارض الدولي بالقاهرة خلال الفترة من 29 نوفمبر – 2 ديسمبر 2021م. انطلاقاً من أهمية المعارض العسكرية الدولية والحرص على معرفة آخر ما تم التوصل إليه في مجال التكنولوجيا والتصنيع العسكري،

وسيشمل جناح المؤسسة رقم (H3-A40) بالمعرض، منتجات مصنع الأسلحة والذخيرة، ومنتجات مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة، ومصنع عربات النقل العسكرية، إضافة إلى منتجات مصنع أجهزة الاتصالات العسكرية، ومنتجات مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية.

يذكر أن هذه المشاركة هي الثانية توالياً للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية في هذا المعرض، التي تأتي في إطار سعيها للوصول بالصناعات العسكرية نحو تحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة في هذا المجال.