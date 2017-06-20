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عن الرد على إيران بعد إسقاطها الطائرة.. "ترامب": ستعرفون قريباً

أفاد بأن إدارته لديها وثائق بأن "المسيرة" كانت تحلق فوق المياه الدولية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، اليوم (الخميس)، رداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران، رداً على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة: "ستعرفون قريباً".

وأوضح "ترامب" أن إدارته لديها وثائق بأن الطائرة المسيرة كانت تحلق فوق المياه الدولية لا فوق الأراضي الإيرانية مثلما زعمت طهران، وفقاً لــ"رويترز".

ووصف ترامب، في تصريحات للصحفيين قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تصرف إيران بأنه خطأ جسيم، لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام إمكانية إجراء محادثات مع إيران.

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عن الرد على إيران بعد إسقاطها الطائرة.. "ترامب": ستعرفون قريباً
سبق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، اليوم (الخميس)، رداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران، رداً على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة: "ستعرفون قريباً".

وأوضح "ترامب" أن إدارته لديها وثائق بأن الطائرة المسيرة كانت تحلق فوق المياه الدولية لا فوق الأراضي الإيرانية مثلما زعمت طهران، وفقاً لــ"رويترز".

ووصف ترامب، في تصريحات للصحفيين قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تصرف إيران بأنه خطأ جسيم، لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام إمكانية إجراء محادثات مع إيران.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
09:29 PM

عن الرد على إيران بعد إسقاطها الطائرة.. "ترامب": ستعرفون قريباً

أفاد بأن إدارته لديها وثائق بأن "المسيرة" كانت تحلق فوق المياه الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
17
13,175

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، اليوم (الخميس)، رداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران، رداً على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة: "ستعرفون قريباً".

وأوضح "ترامب" أن إدارته لديها وثائق بأن الطائرة المسيرة كانت تحلق فوق المياه الدولية لا فوق الأراضي الإيرانية مثلما زعمت طهران، وفقاً لــ"رويترز".

ووصف ترامب، في تصريحات للصحفيين قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تصرف إيران بأنه خطأ جسيم، لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام إمكانية إجراء محادثات مع إيران.

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