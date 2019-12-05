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"بن فرحان" يبحث آفاق التعاون المشترك مع نائب وزير الخارجية المكسيكي

استعرضا خلال لقاء بالرياض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

استقبل وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة في الرياض، اليوم، نائب وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية خوليان فينتورا، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون المشترك، إضافة لاستعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية، الدكتور عادل بن سراج مرداد.

وزير الخارجية وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بن فرحان" يبحث آفاق التعاون المشترك مع نائب وزير الخارجية المكسيكي
سبق

استقبل وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة في الرياض، اليوم، نائب وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية خوليان فينتورا، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون المشترك، إضافة لاستعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية، الدكتور عادل بن سراج مرداد.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
04:56 PM

"بن فرحان" يبحث آفاق التعاون المشترك مع نائب وزير الخارجية المكسيكي

استعرضا خلال لقاء بالرياض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة في الرياض، اليوم، نائب وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية خوليان فينتورا، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون المشترك، إضافة لاستعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية، الدكتور عادل بن سراج مرداد.

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