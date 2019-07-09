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زلزال بقوة 5.8 درجات قبالة سواحل إندونيسيا في بحر الملوك

لم يعلن عن وقوع أضرار مادية أو بشرية

وقع زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل إندونيسيا في بحر الملوك.

وأفاد مركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع على عمق 40 كلم في بحر الملوك غرب مدينة تيرنيت، مشيرًا إلى أنه لم يبلغ عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.

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زلزال بقوة 5.8 درجات قبالة سواحل إندونيسيا في بحر الملوك
سبق

وقع زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل إندونيسيا في بحر الملوك.

وأفاد مركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع على عمق 40 كلم في بحر الملوك غرب مدينة تيرنيت، مشيرًا إلى أنه لم يبلغ عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
01:48 AM

زلزال بقوة 5.8 درجات قبالة سواحل إندونيسيا في بحر الملوك

لم يعلن عن وقوع أضرار مادية أو بشرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقع زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل إندونيسيا في بحر الملوك.

وأفاد مركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع على عمق 40 كلم في بحر الملوك غرب مدينة تيرنيت، مشيرًا إلى أنه لم يبلغ عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.

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