زلزال بقوة 5.8 درجات قبالة سواحل إندونيسيا في بحر الملوك

وقع زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل إندونيسيا في بحر الملوك.
وأفاد مركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع على عمق 40 كلم في بحر الملوك غرب مدينة تيرنيت، مشيرًا إلى أنه لم يبلغ عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.
وقع زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل إندونيسيا في بحر الملوك.
وأفاد مركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع على عمق 40 كلم في بحر الملوك غرب مدينة تيرنيت، مشيرًا إلى أنه لم يبلغ عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.
وقع زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل إندونيسيا في بحر الملوك.
وأفاد مركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع على عمق 40 كلم في بحر الملوك غرب مدينة تيرنيت، مشيرًا إلى أنه لم يبلغ عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.
وقع زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل إندونيسيا في بحر الملوك.
وأفاد مركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع على عمق 40 كلم في بحر الملوك غرب مدينة تيرنيت، مشيرًا إلى أنه لم يبلغ عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.