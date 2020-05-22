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مديرة التطوع بمكة: الشباب السعودي متواجد بكافة المحافل التطوعية

نوهت بأهمية دور فرق الهلال الأحمر داخل المسجد الحرام خلال الشهر الفضيل

دعمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمكة المكرمة، الفرق التطوعية بالمسجد الحرام في ليلة 29 من رمضان؛ بالأطباء الاستشاريين لتقديم الخدمات الطبية لزوار بيت الله الحرام، في ليلة ختم القرآن الكريم.

وأوضحت مديرة التطوع بمنطقة مكة المكرمة هناء بنت مسفر الشمراني أنه ومنذ بداية شهر رمضان المبارك وأبناء الوطن يقدمون العون وخدمة الآخرين، وهو ما عكس الدور المميز والصورة الجميلة لشباب وأبناء هذا الوطن المعطاء في خدمة قاصدي بيت الله الحرام خلال فترة إجازتهم خلال شهر رمضان.

وأضافت الشمراني أنه من الأمور الإيجابية أن تجد الشباب السعودي في محفل العمل الخيري متواجدين دائماً، وأخص بذلك الأطباء المصنفين واستشاريين وطلاب طب في تقديم الخدمة وتجويدها مع الجهات الحكومية الأخرى.

وأشارات إلى أن هيئة الهلال الأحمر، قدمت الخدمات في الرحاب الطاهرة بالمشاركة الميدانية اليومية في الفترة المسائية ولمدة خمس ساعات يومياً من الخدمة التطوعية منذ بداية شهر رمضان.

الهلال الأحمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مديرة التطوع بمكة: الشباب السعودي متواجد بكافة المحافل التطوعية
سبق

دعمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمكة المكرمة، الفرق التطوعية بالمسجد الحرام في ليلة 29 من رمضان؛ بالأطباء الاستشاريين لتقديم الخدمات الطبية لزوار بيت الله الحرام، في ليلة ختم القرآن الكريم.

وأوضحت مديرة التطوع بمنطقة مكة المكرمة هناء بنت مسفر الشمراني أنه ومنذ بداية شهر رمضان المبارك وأبناء الوطن يقدمون العون وخدمة الآخرين، وهو ما عكس الدور المميز والصورة الجميلة لشباب وأبناء هذا الوطن المعطاء في خدمة قاصدي بيت الله الحرام خلال فترة إجازتهم خلال شهر رمضان.

وأضافت الشمراني أنه من الأمور الإيجابية أن تجد الشباب السعودي في محفل العمل الخيري متواجدين دائماً، وأخص بذلك الأطباء المصنفين واستشاريين وطلاب طب في تقديم الخدمة وتجويدها مع الجهات الحكومية الأخرى.

وأشارات إلى أن هيئة الهلال الأحمر، قدمت الخدمات في الرحاب الطاهرة بالمشاركة الميدانية اليومية في الفترة المسائية ولمدة خمس ساعات يومياً من الخدمة التطوعية منذ بداية شهر رمضان.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
08:45 PM

مديرة التطوع بمكة: الشباب السعودي متواجد بكافة المحافل التطوعية

نوهت بأهمية دور فرق الهلال الأحمر داخل المسجد الحرام خلال الشهر الفضيل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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دعمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمكة المكرمة، الفرق التطوعية بالمسجد الحرام في ليلة 29 من رمضان؛ بالأطباء الاستشاريين لتقديم الخدمات الطبية لزوار بيت الله الحرام، في ليلة ختم القرآن الكريم.

وأوضحت مديرة التطوع بمنطقة مكة المكرمة هناء بنت مسفر الشمراني أنه ومنذ بداية شهر رمضان المبارك وأبناء الوطن يقدمون العون وخدمة الآخرين، وهو ما عكس الدور المميز والصورة الجميلة لشباب وأبناء هذا الوطن المعطاء في خدمة قاصدي بيت الله الحرام خلال فترة إجازتهم خلال شهر رمضان.

وأضافت الشمراني أنه من الأمور الإيجابية أن تجد الشباب السعودي في محفل العمل الخيري متواجدين دائماً، وأخص بذلك الأطباء المصنفين واستشاريين وطلاب طب في تقديم الخدمة وتجويدها مع الجهات الحكومية الأخرى.

وأشارات إلى أن هيئة الهلال الأحمر، قدمت الخدمات في الرحاب الطاهرة بالمشاركة الميدانية اليومية في الفترة المسائية ولمدة خمس ساعات يومياً من الخدمة التطوعية منذ بداية شهر رمضان.

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