قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: تم تسجيل أدنى درجة للحرارة المحسوسة في مرتفعات #الظهر شمال غرب #تبوك صباح اليوم، فكانت أبرد من الثلاجة وبدرجة الفريزر.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": 10.2 درجة تحت الصفر، علماً بأن الأجواء كانت عاصفة قارسة البرودة مع ثلوج خفيفة.
إنه الفريزر.. "المسند": موقع بالمملكة سجل 10.2 درجة تحت الصفر
قال: علماً بأن الأجواء كانت عاصفة قارسة البرودة مع ثلوج خفيفة
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: تم تسجيل أدنى درجة للحرارة المحسوسة في مرتفعات #الظهر شمال غرب #تبوك صباح اليوم، فكانت أبرد من الثلاجة وبدرجة الفريزر.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": 10.2 درجة تحت الصفر، علماً بأن الأجواء كانت عاصفة قارسة البرودة مع ثلوج خفيفة.
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: تم تسجيل أدنى درجة للحرارة المحسوسة في مرتفعات #الظهر شمال غرب #تبوك صباح اليوم، فكانت أبرد من الثلاجة وبدرجة الفريزر.
إنه الفريزر.. "المسند": موقع بالمملكة سجل 10.2 درجة تحت الصفر
قال: علماً بأن الأجواء كانت عاصفة قارسة البرودة مع ثلوج خفيفة
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: تم تسجيل أدنى درجة للحرارة المحسوسة في مرتفعات #الظهر شمال غرب #تبوك صباح اليوم، فكانت أبرد من الثلاجة وبدرجة الفريزر.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": 10.2 درجة تحت الصفر، علماً بأن الأجواء كانت عاصفة قارسة البرودة مع ثلوج خفيفة.