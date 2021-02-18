قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: تم تسجيل أدنى درجة للحرارة المحسوسة في مرتفعات #الظهر شمال غرب #تبوك صباح اليوم، فكانت أبرد من الثلاجة وبدرجة الفريزر. وأضاف عبر حسابه في "تويتر": 10.2 درجة تحت الصفر، علماً بأن الأجواء كانت عاصفة قارسة البرودة مع ثلوج خفيفة.

إنه الفريزر.. "المسند": موقع بالمملكة سجل 10.2 درجة تحت الصفر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-18 قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: تم تسجيل أدنى درجة للحرارة المحسوسة في مرتفعات #الظهر شمال غرب #تبوك صباح اليوم، فكانت أبرد من الثلاجة وبدرجة الفريزر.



وأضاف عبر حسابه في "تويتر": 10.2 درجة تحت الصفر، علماً بأن الأجواء كانت عاصفة قارسة البرودة مع ثلوج خفيفة.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442 10:09 AM

إنه الفريزر.. "المسند": موقع بالمملكة سجل 10.2 درجة تحت الصفر قال: علماً بأن الأجواء كانت عاصفة قارسة البرودة مع ثلوج خفيفة





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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: تم تسجيل أدنى درجة للحرارة المحسوسة في مرتفعات #الظهر شمال غرب #تبوك صباح اليوم، فكانت أبرد من الثلاجة وبدرجة الفريزر.



وأضاف عبر حسابه في "تويتر": 10.2 درجة تحت الصفر، علماً بأن الأجواء كانت عاصفة قارسة البرودة مع ثلوج خفيفة.