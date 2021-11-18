شركة البحر الأحمر للتطوير توفّر فرص عمل لسكان منطقة المشروع

من خلال شراكات جديدة واتفاقيات تعاون مع شركائها المحليين

أبرمت شركة البحر الأحمر للتطوير، التي تنفذ أحد أكثر المشـاريع السياحية طمـوحاً في العالم، اتفاقية تعاون لتوفير فرص عمل لسكان منطقة مشروع البحر الأحمر.

وتعكس هذه الشراكات الموقّعة مع كل من "بلدية أملج، وجمعية سكن للتنمية الأسرية في أملج، وجامعة تبوك" حجم التزام شركة البحر الأحمر للتطوير بتقديم فرص وظيفية لسكان المنطقة المحيطة بالوجهة، بما فيها مدينتي "أملج والوجه".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو: تجسد هذه المبادرة جزءاً مهماً من التزامنا نحو وجهتنا بتطبيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة.

وأضاف: يعد توفير فرص وظيفية للمواطنين السعوديين أحد أبرز أولوياتنا؛ سنوفر من خلال تعاوننا مع جمعية سكن وبلدية أملج فرصاً تتيح تطوير مهارات جديدة لذوي الدخل المحدود في المنطقة المحيطة بوجهتنا بما يساعدهم على بناء مستقبل آمن ومستدام في مشروع البحر الأحمر.

من جانبه، قال كبير إداريي شركة البحر الأحمر المهندس أحمد درويش: ستوفر الاتفاقية فرصة لدعم المجتمع المحلي وتوفير فرص للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في إكمال تعليمهم.

وأضاف: سنقوم بدعم المقبولين في البرنامج عن طريق توفير فرص تدريبية لصقل مهاراتهم وزيادة دخلهم المادي الذي يمكنهم من دعم أسرهم ويحقق تطلعاتهم الوظيفية في القطاع.

وتوفر الاتفاقية للأشخاص المرشحين من جمعية "سكن" والمقبولين من قبل شركة البحر الأحمر للتطوير، تدريباً عملياً وعلمياً في المشتل الزراعي الخاص ببلدية أملج بشكل أولي، حيث سيتم تطوير مهاراتهم وتأهليهم ليكونوا جاهزين خلال فترة لاحقة للعمل في المشتل الزراعي الخاص بمشروع البحر الأحمر الذي يجري تطويره على مساحة مليون متر مربع.

وسيتلقى المرشحون تدريباً عالي الجودة ضمن حرم جامعة تبوك في أملج عبر تقديم منهج تدريبي، وتقارير دورية تتضمن تحديثات حول مدى التقدم المنجز في البرنامج الذي ستختلف طبيعة الدراسة فيه تبعاً لتخصص كل متدرب.

وسيمتد المنهج التدريبي لموظفي البستنة لنحو ستة أسابيع، في حين سيتم تدريب المشرفين لـتسعة أسابيع، كما ستقدم الجامعة دورات لتعليم مبادئ المحادثة باللغة الإنجليزية والمصطلحات الخاصة بالبستنة وزراعة الشتلات.

ويأتي إطلاق المبادرة عقب إعلان شركة البحر الأحمر للتطوير في أبريل الماضي عن منح شركتي "نسما القابضة" من السعودية و"بروفيشنال لاند سكيب" من الإمارات عقداً مشتركاً لتصميم وإنشاء المشتل الزراعي الخاص بمشروع البحر الأحمر.

وسيؤمن المشتل أكثر من 15 مليون شتلة لاستزراع الغطاء النباتي للمشروع بحلول 2030.

وسيتم اتباع أقصى درجات التحكم في عملية الري مع استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للحد من استهلاك موارد المياه الجوفية، والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة لشركة البحر الأحمر للتطوير.