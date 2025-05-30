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ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الياباني

بحثَا التعاون الثنائي واستعرضا مستجدات الأحداث الدولية

تلقّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الياباني السيد شينزو آبي.

وجرى -خلال الاتصال- بحثُ التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

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ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الياباني
سبق

تلقّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الياباني السيد شينزو آبي.

وجرى -خلال الاتصال- بحثُ التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
10:32 AM

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الياباني

بحثَا التعاون الثنائي واستعرضا مستجدات الأحداث الدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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تلقّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الياباني السيد شينزو آبي.

وجرى -خلال الاتصال- بحثُ التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

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200 مليون

26 ديسمبر
23,105
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