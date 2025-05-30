وجرى -خلال الاتصال- بحثُ التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

تلقّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الياباني السيد شينزو آبي.

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الياباني وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-05-30 تلقّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الياباني السيد شينزو آبي. وجرى -خلال الاتصال- بحثُ التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440 10:32 AM

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الياباني بحثَا التعاون الثنائي واستعرضا مستجدات الأحداث الدولية





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تلقّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الياباني السيد شينزو آبي.

وجرى -خلال الاتصال- بحثُ التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.