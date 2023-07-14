النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمير تبوك" يستقبل مسؤولي وأهالي المنطقة في اللقاء الأسبوعي

لبحث عدد من الموضوعات والخدمات التي تهم المواطنين وكيفية تيسيرها

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي، مساء أمس، في القصر الحكومي، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية.

وفي بداية الاستقبال رحّب أمير المنطقة بالجميع، متناولاً في حديثه عديداً من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمير تبوك" يستقبل مسؤولي وأهالي المنطقة في اللقاء الأسبوعي
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي، مساء أمس، في القصر الحكومي، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية.

وفي بداية الاستقبال رحّب أمير المنطقة بالجميع، متناولاً في حديثه عديداً من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
01:09 PM

"أمير تبوك" يستقبل مسؤولي وأهالي المنطقة في اللقاء الأسبوعي

لبحث عدد من الموضوعات والخدمات التي تهم المواطنين وكيفية تيسيرها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
293

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي، مساء أمس، في القصر الحكومي، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية.

وفي بداية الاستقبال رحّب أمير المنطقة بالجميع، متناولاً في حديثه عديداً من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,790
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,131
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,833
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,021

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة