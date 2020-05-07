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عينات سلبية تعيد لاعبي برشلونة للتدريبات من جديد

البداية من خلال التدريبات الخفيفة

تلقى لاعبو برشلونة خبرًا سعيدًا بعد ظهور عينات سلبية للفحوص التي أجروها أخيرًا، بخصوص التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد( كوفيد - 19)، تمهيدًا للعودة من جديد إلى التدريبات.

وقالت إذاعة كتالونيا، الخميس، إن جميع لاعبي متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني لم يصابوا بالفيروس، بعد ظهور عينات سلبية في فحوصهم، مما يعني قدرتهم على خوض التدريب.

ومن المتوقع أن يدعو الجهاز الفني لاعبيه للتمرينات الخفيفة، تجنبًا لأي إصابة عضلية بعد فترة طويلة من الراحة، بعد إيقاف المسابقات الكروية في وقت سابق.

فيروس كورونا الجديد نادي برشلونة

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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عينات سلبية تعيد لاعبي برشلونة للتدريبات من جديد
سبق

تلقى لاعبو برشلونة خبرًا سعيدًا بعد ظهور عينات سلبية للفحوص التي أجروها أخيرًا، بخصوص التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد( كوفيد - 19)، تمهيدًا للعودة من جديد إلى التدريبات.

وقالت إذاعة كتالونيا، الخميس، إن جميع لاعبي متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني لم يصابوا بالفيروس، بعد ظهور عينات سلبية في فحوصهم، مما يعني قدرتهم على خوض التدريب.

ومن المتوقع أن يدعو الجهاز الفني لاعبيه للتمرينات الخفيفة، تجنبًا لأي إصابة عضلية بعد فترة طويلة من الراحة، بعد إيقاف المسابقات الكروية في وقت سابق.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
10:38 PM

عينات سلبية تعيد لاعبي برشلونة للتدريبات من جديد

البداية من خلال التدريبات الخفيفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقى لاعبو برشلونة خبرًا سعيدًا بعد ظهور عينات سلبية للفحوص التي أجروها أخيرًا، بخصوص التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد( كوفيد - 19)، تمهيدًا للعودة من جديد إلى التدريبات.

وقالت إذاعة كتالونيا، الخميس، إن جميع لاعبي متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني لم يصابوا بالفيروس، بعد ظهور عينات سلبية في فحوصهم، مما يعني قدرتهم على خوض التدريب.

ومن المتوقع أن يدعو الجهاز الفني لاعبيه للتمرينات الخفيفة، تجنبًا لأي إصابة عضلية بعد فترة طويلة من الراحة، بعد إيقاف المسابقات الكروية في وقت سابق.

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