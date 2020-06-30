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مع عودة النشاط الرياضي.. اتحاد الطائرة يجدول مسابقاته

أكّد عبدالعزيز القرناس، الأمين العام بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة؛ أنه تم تحديد مواعيد المنافسات المتبقية من الموسم الرياضي الحالي بعد قرار عودة النشاط الرياضي من قبل وزارة الرياضة، والذي حدّد فيه عودة التدريبات 21 يونيو من الشهر الماضي، على أن يتم تطبيق كافة الإجراءات والاحترازات الوقائية خلال التدريبات والمباريات في ظل الظروف الحالية مع تفشي فيروس كورونا المستجد. يذكر أن اللجنة الفنية والمسابقات أصدرت جدول مباريات جميع الدرجات: الممتاز، والدرجة الأولى، والشباب، والناشئين. وستبدأ منافسات الدوري الممتاز بداية من الجولة 21 بثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:
النصر والهلال على صالة وزارة الرياضة بالرياض 4 عصرًا،
الهداية والسلام على صالة وزارة الرياضة بالدمام 6 مساء،
الاتحاد والترجي على صالة وزارة الرياضة بجدة 4,15 عصرًا.
من جهة أخرى يختتم الدوري الممتاز يوم 8 أغسطس بستّ مواجهات؛ أبرزها مباراة الهلال والأهلي على صالة وزارة الرياضة بالرياض 4 عصرًا؛ حيث سيتم بعد نهاية المباراة تتويج الفرق الفائزة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مع عودة النشاط الرياضي.. اتحاد الطائرة يجدول مسابقاته
سبق

أكّد عبدالعزيز القرناس، الأمين العام بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة؛ أنه تم تحديد مواعيد المنافسات المتبقية من الموسم الرياضي الحالي بعد قرار عودة النشاط الرياضي من قبل وزارة الرياضة، والذي حدّد فيه عودة التدريبات 21 يونيو من الشهر الماضي، على أن يتم تطبيق كافة الإجراءات والاحترازات الوقائية خلال التدريبات والمباريات في ظل الظروف الحالية مع تفشي فيروس كورونا المستجد. يذكر أن اللجنة الفنية والمسابقات أصدرت جدول مباريات جميع الدرجات: الممتاز، والدرجة الأولى، والشباب، والناشئين. وستبدأ منافسات الدوري الممتاز بداية من الجولة 21 بثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:
النصر والهلال على صالة وزارة الرياضة بالرياض 4 عصرًا،
الهداية والسلام على صالة وزارة الرياضة بالدمام 6 مساء،
الاتحاد والترجي على صالة وزارة الرياضة بجدة 4,15 عصرًا.
من جهة أخرى يختتم الدوري الممتاز يوم 8 أغسطس بستّ مواجهات؛ أبرزها مباراة الهلال والأهلي على صالة وزارة الرياضة بالرياض 4 عصرًا؛ حيث سيتم بعد نهاية المباراة تتويج الفرق الفائزة.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
04:55 PM

مع عودة النشاط الرياضي.. اتحاد الطائرة يجدول مسابقاته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد عبدالعزيز القرناس، الأمين العام بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة؛ أنه تم تحديد مواعيد المنافسات المتبقية من الموسم الرياضي الحالي بعد قرار عودة النشاط الرياضي من قبل وزارة الرياضة، والذي حدّد فيه عودة التدريبات 21 يونيو من الشهر الماضي، على أن يتم تطبيق كافة الإجراءات والاحترازات الوقائية خلال التدريبات والمباريات في ظل الظروف الحالية مع تفشي فيروس كورونا المستجد. يذكر أن اللجنة الفنية والمسابقات أصدرت جدول مباريات جميع الدرجات: الممتاز، والدرجة الأولى، والشباب، والناشئين. وستبدأ منافسات الدوري الممتاز بداية من الجولة 21 بثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:
النصر والهلال على صالة وزارة الرياضة بالرياض 4 عصرًا،
الهداية والسلام على صالة وزارة الرياضة بالدمام 6 مساء،
الاتحاد والترجي على صالة وزارة الرياضة بجدة 4,15 عصرًا.
من جهة أخرى يختتم الدوري الممتاز يوم 8 أغسطس بستّ مواجهات؛ أبرزها مباراة الهلال والأهلي على صالة وزارة الرياضة بالرياض 4 عصرًا؛ حيث سيتم بعد نهاية المباراة تتويج الفرق الفائزة.

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