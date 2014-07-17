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جماهير الهلال لـ "ابن نافل" : ما فائدة عقود الرعايات المليونية بلا صفقات ؟!

بعد تأخر حسم ملف جحفلي وسالم وكاريلو القلق يزداد

تنتظر جماهير الهلال من رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل ترجمة عقود الرعاية المتتالية إلى صفقات محلية وأجنبية.
وظهر جليًا للَوسط الرياضي وجماهير نادي الهلال أن توجه ابن نافل يصب نحو تطوير الجوانب الاستثمارية للنادي وذلك بإبرام عقود شراكات إستراتيجية مع عددٍ من العلامات التجارية كطيران (فلاي إن) و ( إعمار الإماراتية) و (تطبيق جاهز) لتأمين استقرار مالي للنادي قبل الدخول في الاستحقاقات المقبلة.
وحسب ما تطرحه الجماهير الهلالية في مواقع التواصل الاجتماعي لم يظهر لهذه الشراكات بوادر سريعة بإغلاق العديد من الملفات العالقة كسرعة تجديد عقد سالم الدوسري وكذلك محمد جحفلي كما أن القضية الأهم التي تؤرق الجمهور عدم حسم مسألة بقاء البيروفي كاريلو والذي يطالب ناديه البرتغالي بمبالغ فلكية أو إيجاد بديل عنه.
في حين يرى بعضهم أن تحركات المفاوض الهلالي على الصعيد المحلي ضعيفة جدًا لعدم حسم صفقات مدوية كما جرت العادة الهلالية في كل ميركاتو "صيفي" وبالتالي يتحمل هذا الإخفاق فهد بن نافل كونه المسؤول الأول.

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جماهير الهلال لـ "ابن نافل" : ما فائدة عقود الرعايات المليونية بلا صفقات ؟!
سبق

تنتظر جماهير الهلال من رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل ترجمة عقود الرعاية المتتالية إلى صفقات محلية وأجنبية.
وظهر جليًا للَوسط الرياضي وجماهير نادي الهلال أن توجه ابن نافل يصب نحو تطوير الجوانب الاستثمارية للنادي وذلك بإبرام عقود شراكات إستراتيجية مع عددٍ من العلامات التجارية كطيران (فلاي إن) و ( إعمار الإماراتية) و (تطبيق جاهز) لتأمين استقرار مالي للنادي قبل الدخول في الاستحقاقات المقبلة.
وحسب ما تطرحه الجماهير الهلالية في مواقع التواصل الاجتماعي لم يظهر لهذه الشراكات بوادر سريعة بإغلاق العديد من الملفات العالقة كسرعة تجديد عقد سالم الدوسري وكذلك محمد جحفلي كما أن القضية الأهم التي تؤرق الجمهور عدم حسم مسألة بقاء البيروفي كاريلو والذي يطالب ناديه البرتغالي بمبالغ فلكية أو إيجاد بديل عنه.
في حين يرى بعضهم أن تحركات المفاوض الهلالي على الصعيد المحلي ضعيفة جدًا لعدم حسم صفقات مدوية كما جرت العادة الهلالية في كل ميركاتو "صيفي" وبالتالي يتحمل هذا الإخفاق فهد بن نافل كونه المسؤول الأول.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
12:28 AM

جماهير الهلال لـ "ابن نافل" : ما فائدة عقود الرعايات المليونية بلا صفقات ؟!

بعد تأخر حسم ملف جحفلي وسالم وكاريلو القلق يزداد

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عبدالله الشهري - الرياض
4
3,739

تنتظر جماهير الهلال من رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل ترجمة عقود الرعاية المتتالية إلى صفقات محلية وأجنبية.
وظهر جليًا للَوسط الرياضي وجماهير نادي الهلال أن توجه ابن نافل يصب نحو تطوير الجوانب الاستثمارية للنادي وذلك بإبرام عقود شراكات إستراتيجية مع عددٍ من العلامات التجارية كطيران (فلاي إن) و ( إعمار الإماراتية) و (تطبيق جاهز) لتأمين استقرار مالي للنادي قبل الدخول في الاستحقاقات المقبلة.
وحسب ما تطرحه الجماهير الهلالية في مواقع التواصل الاجتماعي لم يظهر لهذه الشراكات بوادر سريعة بإغلاق العديد من الملفات العالقة كسرعة تجديد عقد سالم الدوسري وكذلك محمد جحفلي كما أن القضية الأهم التي تؤرق الجمهور عدم حسم مسألة بقاء البيروفي كاريلو والذي يطالب ناديه البرتغالي بمبالغ فلكية أو إيجاد بديل عنه.
في حين يرى بعضهم أن تحركات المفاوض الهلالي على الصعيد المحلي ضعيفة جدًا لعدم حسم صفقات مدوية كما جرت العادة الهلالية في كل ميركاتو "صيفي" وبالتالي يتحمل هذا الإخفاق فهد بن نافل كونه المسؤول الأول.

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