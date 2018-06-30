أمير الجوف يزور المواقع الأثرية في محافظة القريات

شكر هيئة السياحة على الجهود التي تبذلها

زار الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، مساء اليوم السبت المواقع الأثرية والتاريخية بمحافظة القريات.

وبدأ الأمير بدر بن سلطان الزيارة لقصر كاف، حيث كان في استقباله لدى وصوله القصر محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف الدكتور جهز بن برجس الشمري، الذي قدم لأمير المنطقة شرحًا عن تاريخ الآثار في محافظة القريات، وتجول داخل القصر.

وأعرب أمير منطقة الجوف عن شكره للهيئة والقائمين على هذه الأعمال والمحافظة عليها .

وحضر الزيارة مدير مكتب السياحة والتراث الوطني بمحافظة القريات طلال بن محمد الرويلي وعدد من المسؤولين .