جازان.. الجهات الأمنية تباشر انقلاب دورية نتج عنها وفاة رجل أمن

باشرت الأجهزة الأمنية والإسعافية في محافظة العيدابي حادثاً مرورياً، قبل قليل، تمثل في انقلاب مركبة أمنية.
ووفقاً للمعلومات الأولية فقد توفي رجل أمن في تلك الحادثة، وأصيب
باشرت الأجهزة الأمنية والإسعافية في محافظة العيدابي حادثاً مرورياً، قبل قليل، تمثل في انقلاب مركبة أمنية.
ووفقاً للمعلومات الأولية فقد توفي رجل أمن في تلك الحادثة، وأصيبالأجهزة الأمنية محافظة العيدابي انقلاب مركبة أمنية
باشرت الأجهزة الأمنية والإسعافية في محافظة العيدابي حادثاً مرورياً، قبل قليل، تمثل في انقلاب مركبة أمنية.
ووفقاً للمعلومات الأولية فقد توفي رجل أمن في تلك الحادثة، وأصيب
باشرت الأجهزة الأمنية والإسعافية في محافظة العيدابي حادثاً مرورياً، قبل قليل، تمثل في انقلاب مركبة أمنية.
ووفقاً للمعلومات الأولية فقد توفي رجل أمن في تلك الحادثة، وأصيب