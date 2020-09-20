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"تعليم الجوف" تعتمد برامج الاحتفال بذكرى اليوم الوطني

تتضمّن العديد من الفعاليات لمدة أسبوع "عن بعد"

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، برامج الإدارة والمدارس، للاحتفال بذكرى اليوم الوطني التسعين.

وتنفذ مدارس البنين والبنات في الجوف، بدءاً من اليوم، الأحد، ولمدة أسبوع "عن بعد" العديد من الفعاليات والبرامج الثقافية والعلمية والفنية بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.

وقال "الغامدي": إن ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، عام جديد يضاف إلى تاريخ الوطن المجيد، وذكرى جديدة لتوحيد هذا الكيان الشامخ على يد القائد الفذّ، الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.

وأضاف: "إن في تاريخ الأمم والشعوب أياماً خالدة، ووقفات عظيمة، ويومنا الوطني لبلادنا المباركة تاريخٌ وحضارةٌ ونمو تستلهم منه الأجيال عظيم التضحيات، والجهود العظيمة التي أسست بناء هذا البلد المعطاء، الذي يستمد دستوره من كتاب الله، وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، في وطن تتجسد فيه معاني الوفاء، وأبهى صور التلاحم بين القائد والرعية".

وأشار "الغامدي" إلى أن حب الإنسان لوطنه من الأمور الفطرية التي جُبل عليها، "ليعبر بها عما تُكنه نفسه من محبة لهذه الأرض المباركة، ويفتخر بما شهدته من تقدم ونمو في جميع المجالات، وتطور في كل القطاعات، حتى أصبحت المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الدول بما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي، وبما تحتله من مكانة منذ تأسيسها".

وقدم "مدير تعليم الجوف" باسمه، ونيابة عن منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة-أسمى التهاني وصادق التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع -حفظهما الله -وإلى الشعب السعودي الوفي، بمناسبة الذكرى التسعين لليوم الوطني المجيد.

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم الجوف" تعتمد برامج الاحتفال بذكرى اليوم الوطني
سبق

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، برامج الإدارة والمدارس، للاحتفال بذكرى اليوم الوطني التسعين.

وتنفذ مدارس البنين والبنات في الجوف، بدءاً من اليوم، الأحد، ولمدة أسبوع "عن بعد" العديد من الفعاليات والبرامج الثقافية والعلمية والفنية بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.

وقال "الغامدي": إن ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، عام جديد يضاف إلى تاريخ الوطن المجيد، وذكرى جديدة لتوحيد هذا الكيان الشامخ على يد القائد الفذّ، الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.

وأضاف: "إن في تاريخ الأمم والشعوب أياماً خالدة، ووقفات عظيمة، ويومنا الوطني لبلادنا المباركة تاريخٌ وحضارةٌ ونمو تستلهم منه الأجيال عظيم التضحيات، والجهود العظيمة التي أسست بناء هذا البلد المعطاء، الذي يستمد دستوره من كتاب الله، وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، في وطن تتجسد فيه معاني الوفاء، وأبهى صور التلاحم بين القائد والرعية".

وأشار "الغامدي" إلى أن حب الإنسان لوطنه من الأمور الفطرية التي جُبل عليها، "ليعبر بها عما تُكنه نفسه من محبة لهذه الأرض المباركة، ويفتخر بما شهدته من تقدم ونمو في جميع المجالات، وتطور في كل القطاعات، حتى أصبحت المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الدول بما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي، وبما تحتله من مكانة منذ تأسيسها".

وقدم "مدير تعليم الجوف" باسمه، ونيابة عن منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة-أسمى التهاني وصادق التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع -حفظهما الله -وإلى الشعب السعودي الوفي، بمناسبة الذكرى التسعين لليوم الوطني المجيد.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
05:34 PM

"تعليم الجوف" تعتمد برامج الاحتفال بذكرى اليوم الوطني

تتضمّن العديد من الفعاليات لمدة أسبوع "عن بعد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، برامج الإدارة والمدارس، للاحتفال بذكرى اليوم الوطني التسعين.

وتنفذ مدارس البنين والبنات في الجوف، بدءاً من اليوم، الأحد، ولمدة أسبوع "عن بعد" العديد من الفعاليات والبرامج الثقافية والعلمية والفنية بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.

وقال "الغامدي": إن ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، عام جديد يضاف إلى تاريخ الوطن المجيد، وذكرى جديدة لتوحيد هذا الكيان الشامخ على يد القائد الفذّ، الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.

وأضاف: "إن في تاريخ الأمم والشعوب أياماً خالدة، ووقفات عظيمة، ويومنا الوطني لبلادنا المباركة تاريخٌ وحضارةٌ ونمو تستلهم منه الأجيال عظيم التضحيات، والجهود العظيمة التي أسست بناء هذا البلد المعطاء، الذي يستمد دستوره من كتاب الله، وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، في وطن تتجسد فيه معاني الوفاء، وأبهى صور التلاحم بين القائد والرعية".

وأشار "الغامدي" إلى أن حب الإنسان لوطنه من الأمور الفطرية التي جُبل عليها، "ليعبر بها عما تُكنه نفسه من محبة لهذه الأرض المباركة، ويفتخر بما شهدته من تقدم ونمو في جميع المجالات، وتطور في كل القطاعات، حتى أصبحت المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الدول بما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي، وبما تحتله من مكانة منذ تأسيسها".

وقدم "مدير تعليم الجوف" باسمه، ونيابة عن منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة-أسمى التهاني وصادق التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع -حفظهما الله -وإلى الشعب السعودي الوفي، بمناسبة الذكرى التسعين لليوم الوطني المجيد.

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