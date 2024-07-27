"منصور بن متعب" و"تركي بن محمد" يشاركان في تشييع جثمان الرئيس التونسي

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وصل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، اليوم، إلى العاصمة التونسية؛ للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

وكان في استقبال سموهما في مطار تونس قرطاج الدولي، وزير الخارجية التونسي الدكتور خميس الجهيناوي؛ وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي؛ وعدد من منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.