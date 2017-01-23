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"المساحة الجيولوجية" تطلق حملة توعوية عن أخطار الزلازل والبراكين بمدارس أملج

تعرَّف أسبابَها وأماكن حدوثها والفوائد والأضرار الناجمة عنها

أطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أمس، حملة توعوية عن أخطار الزلازل والبراكين بمدارس محافظة أملج، بالتعاون مع مكتب تعليم المحافظة؛ قدمها فريق التوعية والتثقيف بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بمدرسة نعيم بن مسعود بمركز صروم التابع للمحافظة، بحضور رئيس المركز سليمان فريج الجهني، ومدير المدرسة عبدالله بخيت السميري.

وأوضح رئيس وحدة التوعية والتثقيف بالمركز الوطني للزلازل والبراكين المهندس طارق منصوب، أن البرنامج يأتي ضمن خطة الهيئة للتوعية والتثقيف بمخاطر الزلازل والبراكين، مبينًا أن أهداف الحملة: التعريف بالظواهر الطبيعية "الزلازل والبراكين" وأسبابها وأماكن حدوثها والفوائد والأضرار الناجمة عنها، وتوعية وتثقيف الطلاب ومسؤولي الأمن والسلامة المدرسية بكيفية التعامل مع الزلازل قبل وأثناء وبعد حدوثها، ونشر ثقافة استخدام كود البناء السعودي المقاوم للزلازل؛ لتخفيف الخسائر في الأرواح والممتلكات، والمشاركة مع القائمين في إدارة الأمن والسلامة المدرسية لإعداد خطة للطوارئ والإخلاء والتدريب عليها، والتثقيف بدور الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في مراقبة النشاط الزلزالي والبركاني في السعودية.

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"المساحة الجيولوجية" تطلق حملة توعوية عن أخطار الزلازل والبراكين بمدارس أملج
سبق

أطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أمس، حملة توعوية عن أخطار الزلازل والبراكين بمدارس محافظة أملج، بالتعاون مع مكتب تعليم المحافظة؛ قدمها فريق التوعية والتثقيف بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بمدرسة نعيم بن مسعود بمركز صروم التابع للمحافظة، بحضور رئيس المركز سليمان فريج الجهني، ومدير المدرسة عبدالله بخيت السميري.

وأوضح رئيس وحدة التوعية والتثقيف بالمركز الوطني للزلازل والبراكين المهندس طارق منصوب، أن البرنامج يأتي ضمن خطة الهيئة للتوعية والتثقيف بمخاطر الزلازل والبراكين، مبينًا أن أهداف الحملة: التعريف بالظواهر الطبيعية "الزلازل والبراكين" وأسبابها وأماكن حدوثها والفوائد والأضرار الناجمة عنها، وتوعية وتثقيف الطلاب ومسؤولي الأمن والسلامة المدرسية بكيفية التعامل مع الزلازل قبل وأثناء وبعد حدوثها، ونشر ثقافة استخدام كود البناء السعودي المقاوم للزلازل؛ لتخفيف الخسائر في الأرواح والممتلكات، والمشاركة مع القائمين في إدارة الأمن والسلامة المدرسية لإعداد خطة للطوارئ والإخلاء والتدريب عليها، والتثقيف بدور الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في مراقبة النشاط الزلزالي والبركاني في السعودية.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
05:52 PM

"المساحة الجيولوجية" تطلق حملة توعوية عن أخطار الزلازل والبراكين بمدارس أملج

تعرَّف أسبابَها وأماكن حدوثها والفوائد والأضرار الناجمة عنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أمس، حملة توعوية عن أخطار الزلازل والبراكين بمدارس محافظة أملج، بالتعاون مع مكتب تعليم المحافظة؛ قدمها فريق التوعية والتثقيف بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بمدرسة نعيم بن مسعود بمركز صروم التابع للمحافظة، بحضور رئيس المركز سليمان فريج الجهني، ومدير المدرسة عبدالله بخيت السميري.

وأوضح رئيس وحدة التوعية والتثقيف بالمركز الوطني للزلازل والبراكين المهندس طارق منصوب، أن البرنامج يأتي ضمن خطة الهيئة للتوعية والتثقيف بمخاطر الزلازل والبراكين، مبينًا أن أهداف الحملة: التعريف بالظواهر الطبيعية "الزلازل والبراكين" وأسبابها وأماكن حدوثها والفوائد والأضرار الناجمة عنها، وتوعية وتثقيف الطلاب ومسؤولي الأمن والسلامة المدرسية بكيفية التعامل مع الزلازل قبل وأثناء وبعد حدوثها، ونشر ثقافة استخدام كود البناء السعودي المقاوم للزلازل؛ لتخفيف الخسائر في الأرواح والممتلكات، والمشاركة مع القائمين في إدارة الأمن والسلامة المدرسية لإعداد خطة للطوارئ والإخلاء والتدريب عليها، والتثقيف بدور الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في مراقبة النشاط الزلزالي والبركاني في السعودية.

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