النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة الملك سعود تنظّم الملتقى السنوي الثاني ‏لطلاب وطالبات الثانوية

تنظّم عمادة السنة الأولى المشتركة بجامعة الملك سعود، يوم الأحد القادم ٢٩/ ٦/ ١٤٤١هـ، الملتقى السنوي الثاني ‏لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية لهذا العام.

وقال عميد عمادة السنة الأولى المشتركة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي: الملتقى ‏يهدف إلى تعريف الطلاب والطالبات ‏بالجامعة بشكل عام، والعمادة بشكل خاص وأنظمتها ولوائحها وأقسامها ووحداتها، وكذلك المقررات الدراسية التي سوف يدرسها الطلبة في السنة الأولى المشتركة، كما يتعرف الطلبة على التخصصات العلمية في كافة كليات الجامعة.

وأضاف: تنظيم مثل هذا الملتقى يترجم للشراكة الحقيقية والتكامل بين قطاعات وزارة التعليم والجامعات خدمةً للطلاب والطالبات.

وأردف: يستمر الملتقى على مدى خمسة أيام من الأحد إلى الخميس، وتستقبل العمادة يوميًّا ٦٠٠ طالب وطالبة من جميع مدارس الرياض.

من جهته، ‏قال ‏وكيل عمادة الخدمات الطلابية والمشرف على الملتقى ‏الدكتور مخلد العنزي: العمادة أكملت استعدادها لانطلاق الملتقى، والزيارة في اليوم الواحد تستمر قرابة ثلاث ساعات، ويستمع فيها الطالب إلى شرح عن أقسام العمادة، والمواد الدراسية وطرق التدريس.

وأضاف: يطّلع الطالب أو الطالبة خلال الزيارة على كافة مرافق العمادة سواء مراكز مصادر التعلم، أو الصالات الرياضية والمطاعم وغيرها. كما سيزور الطلبةُ القاعات الدراسية والالتقاء بأعضاء هيئة التدريس.

وأردف: سيتم تنظيم معرض مصاحب للملتقى يحتوي العديد من الأركان والفعاليات التي تُسهم في زيادة الوعي، ورسم التصور الواضح للطلبة عن السنة الأولى المشتركة.

جامعة الملك سعود الملتقى السنوي الثاني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جامعة الملك سعود تنظّم الملتقى السنوي الثاني ‏لطلاب وطالبات الثانوية
سبق

تنظّم عمادة السنة الأولى المشتركة بجامعة الملك سعود، يوم الأحد القادم ٢٩/ ٦/ ١٤٤١هـ، الملتقى السنوي الثاني ‏لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية لهذا العام.

وقال عميد عمادة السنة الأولى المشتركة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي: الملتقى ‏يهدف إلى تعريف الطلاب والطالبات ‏بالجامعة بشكل عام، والعمادة بشكل خاص وأنظمتها ولوائحها وأقسامها ووحداتها، وكذلك المقررات الدراسية التي سوف يدرسها الطلبة في السنة الأولى المشتركة، كما يتعرف الطلبة على التخصصات العلمية في كافة كليات الجامعة.

وأضاف: تنظيم مثل هذا الملتقى يترجم للشراكة الحقيقية والتكامل بين قطاعات وزارة التعليم والجامعات خدمةً للطلاب والطالبات.

وأردف: يستمر الملتقى على مدى خمسة أيام من الأحد إلى الخميس، وتستقبل العمادة يوميًّا ٦٠٠ طالب وطالبة من جميع مدارس الرياض.

من جهته، ‏قال ‏وكيل عمادة الخدمات الطلابية والمشرف على الملتقى ‏الدكتور مخلد العنزي: العمادة أكملت استعدادها لانطلاق الملتقى، والزيارة في اليوم الواحد تستمر قرابة ثلاث ساعات، ويستمع فيها الطالب إلى شرح عن أقسام العمادة، والمواد الدراسية وطرق التدريس.

وأضاف: يطّلع الطالب أو الطالبة خلال الزيارة على كافة مرافق العمادة سواء مراكز مصادر التعلم، أو الصالات الرياضية والمطاعم وغيرها. كما سيزور الطلبةُ القاعات الدراسية والالتقاء بأعضاء هيئة التدريس.

وأردف: سيتم تنظيم معرض مصاحب للملتقى يحتوي العديد من الأركان والفعاليات التي تُسهم في زيادة الوعي، ورسم التصور الواضح للطلبة عن السنة الأولى المشتركة.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
01:01 PM

جامعة الملك سعود تنظّم الملتقى السنوي الثاني ‏لطلاب وطالبات الثانوية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
101

تنظّم عمادة السنة الأولى المشتركة بجامعة الملك سعود، يوم الأحد القادم ٢٩/ ٦/ ١٤٤١هـ، الملتقى السنوي الثاني ‏لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية لهذا العام.

وقال عميد عمادة السنة الأولى المشتركة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي: الملتقى ‏يهدف إلى تعريف الطلاب والطالبات ‏بالجامعة بشكل عام، والعمادة بشكل خاص وأنظمتها ولوائحها وأقسامها ووحداتها، وكذلك المقررات الدراسية التي سوف يدرسها الطلبة في السنة الأولى المشتركة، كما يتعرف الطلبة على التخصصات العلمية في كافة كليات الجامعة.

وأضاف: تنظيم مثل هذا الملتقى يترجم للشراكة الحقيقية والتكامل بين قطاعات وزارة التعليم والجامعات خدمةً للطلاب والطالبات.

وأردف: يستمر الملتقى على مدى خمسة أيام من الأحد إلى الخميس، وتستقبل العمادة يوميًّا ٦٠٠ طالب وطالبة من جميع مدارس الرياض.

من جهته، ‏قال ‏وكيل عمادة الخدمات الطلابية والمشرف على الملتقى ‏الدكتور مخلد العنزي: العمادة أكملت استعدادها لانطلاق الملتقى، والزيارة في اليوم الواحد تستمر قرابة ثلاث ساعات، ويستمع فيها الطالب إلى شرح عن أقسام العمادة، والمواد الدراسية وطرق التدريس.

وأضاف: يطّلع الطالب أو الطالبة خلال الزيارة على كافة مرافق العمادة سواء مراكز مصادر التعلم، أو الصالات الرياضية والمطاعم وغيرها. كما سيزور الطلبةُ القاعات الدراسية والالتقاء بأعضاء هيئة التدريس.

وأردف: سيتم تنظيم معرض مصاحب للملتقى يحتوي العديد من الأركان والفعاليات التي تُسهم في زيادة الوعي، ورسم التصور الواضح للطلبة عن السنة الأولى المشتركة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,717
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,903
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,469
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,814

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة