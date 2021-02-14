الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على الباحة

قال: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتستمر حتى 9 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: المندق وبلجرشي والعقيق والأجزاء المجاورة لها.