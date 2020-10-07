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الفيلم الوثائقي السينمائي "لك الحمد" يحقق مليون مشاهدة على اليوتيوب

يتحدث عن تفاصيل الحقب التاريخية المختلفة في تاريخ المدينة المنورة والمسجد النبوي

حقق الفيلم الوثائقي السينمائي "لك الحمد" مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"، والذي أطلقته وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، ليوثق مرحلة تاريخية مهمة بالمسجد النبوي أثناء جائحة (كورونا - كوفيد 19).

واستعرض الفيلم الأحداث من بداية الجائحة وإغلاق أبواب المسجد النبوي وتعليق حضور المصلين، مرورًا بالاحترازات والتدابير الوقائية لمنع هذا الوباء من دخول مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وجهود الجهات ذات العلاقة التي ركزت على سلامة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد النبوي، ومرور شهر رمضان المبارك على المسجد النبوي بدون مصلين وسفر إفطار للصائمين إلا النزر اليسير من العاملين في المسجد النبوي، وأخيرًا قرار فتح المسجد بشكل جزئي وفتح الأبواب أمام المصلين.

والفيلم يتحدث عن الحقبة التاريخية المختلفة بكافة تفاصيلها في تاريخ المدينة المنورة والمسجد النبوي.

ووجهت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي شكرها لشركاء النجاح في هذه المبادرة، ولقي العرض الإقبال الكبير والانتشار الواسع عبر التواصل الاجتماعي.

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الفيلم الوثائقي السينمائي "لك الحمد" يحقق مليون مشاهدة على اليوتيوب
سبق

حقق الفيلم الوثائقي السينمائي "لك الحمد" مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"، والذي أطلقته وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، ليوثق مرحلة تاريخية مهمة بالمسجد النبوي أثناء جائحة (كورونا - كوفيد 19).

واستعرض الفيلم الأحداث من بداية الجائحة وإغلاق أبواب المسجد النبوي وتعليق حضور المصلين، مرورًا بالاحترازات والتدابير الوقائية لمنع هذا الوباء من دخول مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وجهود الجهات ذات العلاقة التي ركزت على سلامة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد النبوي، ومرور شهر رمضان المبارك على المسجد النبوي بدون مصلين وسفر إفطار للصائمين إلا النزر اليسير من العاملين في المسجد النبوي، وأخيرًا قرار فتح المسجد بشكل جزئي وفتح الأبواب أمام المصلين.

والفيلم يتحدث عن الحقبة التاريخية المختلفة بكافة تفاصيلها في تاريخ المدينة المنورة والمسجد النبوي.

ووجهت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي شكرها لشركاء النجاح في هذه المبادرة، ولقي العرض الإقبال الكبير والانتشار الواسع عبر التواصل الاجتماعي.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
09:14 PM

الفيلم الوثائقي السينمائي "لك الحمد" يحقق مليون مشاهدة على اليوتيوب

يتحدث عن تفاصيل الحقب التاريخية المختلفة في تاريخ المدينة المنورة والمسجد النبوي

A A A
يوسف سفر - الرياض
1
537

حقق الفيلم الوثائقي السينمائي "لك الحمد" مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"، والذي أطلقته وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، ليوثق مرحلة تاريخية مهمة بالمسجد النبوي أثناء جائحة (كورونا - كوفيد 19).

واستعرض الفيلم الأحداث من بداية الجائحة وإغلاق أبواب المسجد النبوي وتعليق حضور المصلين، مرورًا بالاحترازات والتدابير الوقائية لمنع هذا الوباء من دخول مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وجهود الجهات ذات العلاقة التي ركزت على سلامة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد النبوي، ومرور شهر رمضان المبارك على المسجد النبوي بدون مصلين وسفر إفطار للصائمين إلا النزر اليسير من العاملين في المسجد النبوي، وأخيرًا قرار فتح المسجد بشكل جزئي وفتح الأبواب أمام المصلين.

والفيلم يتحدث عن الحقبة التاريخية المختلفة بكافة تفاصيلها في تاريخ المدينة المنورة والمسجد النبوي.

ووجهت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي شكرها لشركاء النجاح في هذه المبادرة، ولقي العرض الإقبال الكبير والانتشار الواسع عبر التواصل الاجتماعي.

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