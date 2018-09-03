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إسرائيل ترفض استئناف التفاوض مع الفلسطينيين

"ليبرمان" أعلن أنها ستستمر في التصرف بشكل أحادي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم (الاثنين) أن لا جدوى من التفاوض مع الفلسطينيين حول قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة، وأن على إسرائيل التصرف بشكل أحادي، ما يعني رفضها استئناف المفاوضات بين الطرفين.

وقال ليبرمان في مؤتمر صحافي في القدس المحتلة: "أنا على اطلاع بكل المفاوضات وأعرف كل الوسطاء وكل ما يحصل، ولن تؤدي هذه المفاوضات سواء كانت حول رام الله أو غزة إلى نتيجة".

وأضاف " فرانس برس": "إن كل المفاوضات أدت إلى طريق مسدود وبالتالي علينا في ما يتعلق بالفلسطينيين حول رام الله وغزة التصرف بشكل أحادي وتحديد الواقع بشكل أحادي كما نراه نحن".

وأشار ليبرمان إلى أن إسرائيل مستعدة في حال عودة الهدوء إلى غزة للسماح بمزيد من التبادلات مع القطاع المحاصر، الذي تفرض عليه إسرائيل حصار بريا وبحريا وجويا مشددا منذ أكثر من عقد.

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إسرائيل ترفض استئناف التفاوض مع الفلسطينيين
سبق

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم (الاثنين) أن لا جدوى من التفاوض مع الفلسطينيين حول قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة، وأن على إسرائيل التصرف بشكل أحادي، ما يعني رفضها استئناف المفاوضات بين الطرفين.

وقال ليبرمان في مؤتمر صحافي في القدس المحتلة: "أنا على اطلاع بكل المفاوضات وأعرف كل الوسطاء وكل ما يحصل، ولن تؤدي هذه المفاوضات سواء كانت حول رام الله أو غزة إلى نتيجة".

وأضاف " فرانس برس": "إن كل المفاوضات أدت إلى طريق مسدود وبالتالي علينا في ما يتعلق بالفلسطينيين حول رام الله وغزة التصرف بشكل أحادي وتحديد الواقع بشكل أحادي كما نراه نحن".

وأشار ليبرمان إلى أن إسرائيل مستعدة في حال عودة الهدوء إلى غزة للسماح بمزيد من التبادلات مع القطاع المحاصر، الذي تفرض عليه إسرائيل حصار بريا وبحريا وجويا مشددا منذ أكثر من عقد.

03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439
06:30 PM

إسرائيل ترفض استئناف التفاوض مع الفلسطينيين

"ليبرمان" أعلن أنها ستستمر في التصرف بشكل أحادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم (الاثنين) أن لا جدوى من التفاوض مع الفلسطينيين حول قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة، وأن على إسرائيل التصرف بشكل أحادي، ما يعني رفضها استئناف المفاوضات بين الطرفين.

وقال ليبرمان في مؤتمر صحافي في القدس المحتلة: "أنا على اطلاع بكل المفاوضات وأعرف كل الوسطاء وكل ما يحصل، ولن تؤدي هذه المفاوضات سواء كانت حول رام الله أو غزة إلى نتيجة".

وأضاف " فرانس برس": "إن كل المفاوضات أدت إلى طريق مسدود وبالتالي علينا في ما يتعلق بالفلسطينيين حول رام الله وغزة التصرف بشكل أحادي وتحديد الواقع بشكل أحادي كما نراه نحن".

وأشار ليبرمان إلى أن إسرائيل مستعدة في حال عودة الهدوء إلى غزة للسماح بمزيد من التبادلات مع القطاع المحاصر، الذي تفرض عليه إسرائيل حصار بريا وبحريا وجويا مشددا منذ أكثر من عقد.

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