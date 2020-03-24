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"تحكم" يُطلق منصة تدريبية عن بعد للأولمبياد العالمي للروبوت 2020

أطلق الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم" منصة التدريب "للأولمبياد العالمي للروبوت 2020" الذي ينظمه الاتحاد بالشراكة مع وزارة التعليم.

وجاءت هذه الخطوة حرصاً من الاتحاد على سلام المشاركين بالتدريب عن بعد عبر منصة BE-STEAM تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس "تحكم" سعود الفغم أهمية تظافر جميع الجهود لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، مشيراً إلى أن إطلاق هذه المنصة يأتي استشعاراً من اتحاد الرياضات اللاسلكية لضرورة وجود بدائل للمشاركين تضمن لهم البقاء في منازلهم ومواصلة التدريب لخوض البطولة العالمية، وذلك في إطار الجهود الرامية لتطبيق الحجر الصحي المنزلي الذي دعت له وزارة الصحة للمساهمة في الحد من انتشار هذا الفيروس الذي جاب أكثر من 150 دولة وأدى إلى توقف تام لمختلف الأنشطة العالمية وأبرزها المنافسات الرياضية.

وقال: "المنصة تشمل تدريبات البطولة وتحديات افتراضية وتدريب متزامن عبر الفصول الافتراضية وغير متزامن عبر أنشطة التعلم الذاتي"، مشيراً إلى أن شروط التسجيل متوفرة على الموقع wrosaudi.com متمنياً التوفيق للجميع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"تحكم" يُطلق منصة تدريبية عن بعد للأولمبياد العالمي للروبوت 2020
سبق

أطلق الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم" منصة التدريب "للأولمبياد العالمي للروبوت 2020" الذي ينظمه الاتحاد بالشراكة مع وزارة التعليم.

وجاءت هذه الخطوة حرصاً من الاتحاد على سلام المشاركين بالتدريب عن بعد عبر منصة BE-STEAM تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس "تحكم" سعود الفغم أهمية تظافر جميع الجهود لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، مشيراً إلى أن إطلاق هذه المنصة يأتي استشعاراً من اتحاد الرياضات اللاسلكية لضرورة وجود بدائل للمشاركين تضمن لهم البقاء في منازلهم ومواصلة التدريب لخوض البطولة العالمية، وذلك في إطار الجهود الرامية لتطبيق الحجر الصحي المنزلي الذي دعت له وزارة الصحة للمساهمة في الحد من انتشار هذا الفيروس الذي جاب أكثر من 150 دولة وأدى إلى توقف تام لمختلف الأنشطة العالمية وأبرزها المنافسات الرياضية.

وقال: "المنصة تشمل تدريبات البطولة وتحديات افتراضية وتدريب متزامن عبر الفصول الافتراضية وغير متزامن عبر أنشطة التعلم الذاتي"، مشيراً إلى أن شروط التسجيل متوفرة على الموقع wrosaudi.com متمنياً التوفيق للجميع.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
11:15 PM

"تحكم" يُطلق منصة تدريبية عن بعد للأولمبياد العالمي للروبوت 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم" منصة التدريب "للأولمبياد العالمي للروبوت 2020" الذي ينظمه الاتحاد بالشراكة مع وزارة التعليم.

وجاءت هذه الخطوة حرصاً من الاتحاد على سلام المشاركين بالتدريب عن بعد عبر منصة BE-STEAM تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس "تحكم" سعود الفغم أهمية تظافر جميع الجهود لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، مشيراً إلى أن إطلاق هذه المنصة يأتي استشعاراً من اتحاد الرياضات اللاسلكية لضرورة وجود بدائل للمشاركين تضمن لهم البقاء في منازلهم ومواصلة التدريب لخوض البطولة العالمية، وذلك في إطار الجهود الرامية لتطبيق الحجر الصحي المنزلي الذي دعت له وزارة الصحة للمساهمة في الحد من انتشار هذا الفيروس الذي جاب أكثر من 150 دولة وأدى إلى توقف تام لمختلف الأنشطة العالمية وأبرزها المنافسات الرياضية.

وقال: "المنصة تشمل تدريبات البطولة وتحديات افتراضية وتدريب متزامن عبر الفصول الافتراضية وغير متزامن عبر أنشطة التعلم الذاتي"، مشيراً إلى أن شروط التسجيل متوفرة على الموقع wrosaudi.com متمنياً التوفيق للجميع.

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